Les Compagnons de Route van Ieper tot op Mont Ventoux: Drie fietsers schenken 13.000 euro aan KOTK

Berndt Deprez, Karel Wolters en Wesley Durnez fietsten afgelopen zomer als Les Compagnons de Route van Ieper naar het zuiden van Frankrijk om er de Mont Ventoux te beklimmen. Aan hun exploot verbonden ze een actie voor het goede doel. Hoewel corona hen belette om grote benefieten te organiseren, slaagden ze erin om maar liefst 13.000 euro aan Kom Op Tegen Kanker te schenken.

Onder de naam ‘Les Compagnons de Route’ vertrokken Berndt Deprez (36), Karel Wolters (38) en Wesley Dumez (38) op maandag 28 juni vanuit Ieper om in één week tijd naar de Mont Ventoux te fietsen, een tocht van liefst 1.000 kilometer.

Drie dagen regen

“Al bij al viel het nog mee”, vertelt Berndt. “We hadden verwacht dat het zwaarder ging zijn. Het was nog steeds niet min, iedere dag 130 à 150 kilometer fietsen. We hadden zelfs een dag waarop we 180 kilometer gefietst hebben. We hebben heel Frankrijk doorkruist en veel mooie natuur en prachtige landschappen gezien. Drie van de zeven dagen hadden we wel gietende regen – dat was iets minder aangenaam. Eenmaal aangekomen, hebben we eerst enkele dagen gerust voor we begonnen aan de ultieme uitdaging: de Mont Ventoux oprijden.”

Het was Berndt die met het idee kwam. Hij wilde iets ‘groots’ doen voor Kom Op Tegen Kanker.

Ik verloor mijn ouders aan kanker, en ook mijn compagnons kregen met de ziekte te maken

“Toen ik 25 was, verloor ik mijn vader na een kort gevecht tegen pancreaskanker”, vertelt hij. “Zes jaar later stond mijn wereld opnieuw even stil. Mijn moeder kreeg te horen dat ze slokdarmkanker had. Ze heeft gevochten als een leeuwin, maar in juni 2017 moest ik ook haar afgeven, na een tergend langzame en oneerlijke strijd. Ook mijn twee compagnons hebben al van dichtbij met kanker te maken gehad. Het lag dus voor de hand dat we daarvoor iets gingen doen. Het was eigenlijk een zotte ingeving, tussen pot en pint, om vanuit Ieper naar de Mont Ventoux te fietsen.”

De zotte ingeving legde hen geen windeieren. Onlangs konden ze een cheque van liefst 13.000 euro overhandigen aan Kom Op Tegen Kanker.

Corona spelbreker

“Dat geld zamelden we onder meer in door in maart 2021 een kaas-en-wijntakeaway te organiseren”, vertelt Berndt. “Het was uiteraard de bedoeling om iets te organiseren waarbij de mensen zouden komen eten, maar dat was door corona dus niet mogelijk. Vervolgens wilden we op het einde van het jaar een aperitiefconcert organiseren, maar helaas heeft corona ook daar weer een stokje voor gestoken. Het is vooral dankzij onze sponsors dat we tot dat bedrag zijn gekomen. Door die tegenslagen hadden we nooit verwacht dat het zo veel ging zijn. We zijn uiteraard heel dankbaar dat we dat hebben kunnen verwezenlijken.”