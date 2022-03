Lerares Latijn Gerlinde Mortier is volbloed feministe: “Niet alle feministes zijn mannenhaters”

8 maart was het internationale Vrouwendag. Feminisme is, heel kort gezegd, het streven om vrouwen dezelfde rechten te geven als mannen. Gerlinde Mortier (53), lerares Latijn aan de middelbare school Sint-Jan Berchmans in Avelgem, geeft haar lessen graag een feministische ondertoon.

“Iemand die zich ervan bewust is dat er op het vlak van gender problemen zijn, die beseft dat ook de westerse wereld hier problemen mee heeft en die op diens eigen manier probeert om er iets aan te doen. Dat is voor mij een feminist”, gaat Gerlinde Mortier van start. “Die feministen moeten voor mij niet per se vrouwen zijn, want het zijn niet alleen vrouwen die gediscrimineerd worden. Zowel sommige mannen als mensen die niet in een bepaald hokje passen krijgen te maken met discriminatie. Hoewel eender wie feminist kan zijn, heb ik wel het gevoel dat het woord zeer negatief geladen is. Veel mensen denken dat feministen altijd boze vrouwen en/of mannenhaters zijn. Dat beeld klopt natuurlijk niet.”

Italiëreis

Het feminisme in Gerlinde is beginnen groeien door haar dochter, die zich heel bewust is van alle discriminatie tegenover vrouwen. Ook doordat dit thema al wat meer belicht werd in de media is de discriminatie haar wat meer opgevallen. “Ik heb zelf toch even moeten nadenken toen er mij gevraagd werd of ik zelf al eens discriminatie heb meegemaakt. Ik heb vooral, denk ik, heel veel geluk met waar ik ben geboren en met welke mensen rondom mij leven. Wanneer je de grens oversteekt is er al een volledig ander beeld over feminisme of over hoe meisjes en vrouwen behandeld worden. De discriminatie die ik dan meemaak, is op kleine schaal. Ik kan mij bijvoorbeeld nog goed herinneren hoe mensen reageerden toen ik als moeder na de geboorte van mijn eerste zoon voor de eerste keer op reis ging met school. Mijn zoon was 11 maanden oud en ik ging als leerkracht Latijn mee naar Italië. Veel mensen mij de indruk dat ze het heel vreemd vonden dat ik mijn ‘arme’ baby achterliet, terwijl mijn man wel gewoon thuis was en voor hem kon zorgen. Dit is iets waar mannen dan weer veel minder last van hebben. Hoeveel gaan er niet op zakenreis? Dan vraagt niemand zich af wie er voor het kind zal zorgen.”

Sensuele vrouwen en stoere mannen

“Het is nog maar twee jaar dat ik feminisme zo in mijn lessen betrek. Op het eerste zicht zou je niet meteen een verband zien tussen de Romeinse tijd en nu, maar die is er toch. Zo heb ik een lessenreeks over het naakt in de kunst. Daar leg ik de nadruk op hoe vrouwen afgebeeld werden en hoe mannen afgebeeld werden. Dan stel ik de vraag aan mijn leerlingen waarom vrouwen sensueler zijn afgebeeld en waarom mannen dan net stoer en sterk worden getoond. Ten laatste maak ik de vergelijking met ons beeld over de vrouw vandaag. En dan kom ik vaak tot de conclusie dat ons beeld van de vrouw toen gecreëerd werd. Door die honderden schilderijen en beelden denken wij nu nog altijd dat de vrouw de mooie, lieve, stille persoon is, en de man de sterke, stoere en onverschrokkene is.”

Emoties aan de kant

“Ook probeer ik duidelijk te maken dat op vlak van emoties de vrouw vroeger zeer onstabiel werd weergegeven. ‘De vrouw is niet in staat te regeren.’ Dat was hetgeen wat de Romeinen dachten. En ook nu is dat vaak nog het stereotiep dat wordt getoond. Een vrouw is lief, zachtaardig en emotioneel. Een man daarentegen weent nooit en kan zijn emoties perfect aan de kant zetten. Vroeger legde ik daar niet zo sterk de nadruk op in mijn lessen. Ik vertelde wel dat de Romeinen niet echt vrouwvriendelijk waren, maar ik ging er geen zes lessen aan besteden. Dit bewijst toch wel dat we heel erg gewend zijn aan het sensuele en emotionele beeld van de vrouw. Ik las dezelfde verhalen jaar na jaar, toonde jaar na jaar dezelfde schilderijen en pas nu is het mij eigenlijk opgevallen dat het toch niet zo normaal is dat een vrouw bijna altijd naakt afgebeeld staat op een kunstwerk.”

“Mijn man en ik hebben echt geprobeerd om onze kinderen groot te brengen zonder nadruk te leggen op stereotypen. Zo gaven we speelgoed waar ze echt mee speelden. Dus als mijn dochter met een trein wilde spelen, dan mocht dat. Wilde mijn zonen met een pop spelen, dan mocht dat ook. Kinderen pikken veel dingen op van wat thuis gebeurt. Zo kookt mijn man liever dan mij, dus mijn kinderen vinden het dan ook niet meer dan normaal dat een man ook kan koken. Als je als kind altijd dezelfde stereotypen ziet, dan gaat dat kind dat ook het ‘normale’ vinden. Het is ook niet abnormaal dat een vrouw kookt of strijkt. Maar het moet wel duidelijk zijn dat een man dat evengoed zou kunnen doen.”

Focus op alle mensen

Gerlinde maakt wel duidelijk dat we ‘feminisme’ niet mogen verengen. “Ik vind dat het feminisme zich moet verruimen en dat we niet alleen mogen focussen op het glazen plafond bij vrouwen. We moeten focussen op alle mensen met minder rechten. Dus ook mannen of mensen die niet als het ‘normaal’ gezien worden. De focus op vrouwenrechten is natuurlijk wel niet slecht, want ook bij ons is er een vorm van discriminatie tegenover vrouwen. In België zijn er op papier gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, maar in praktijk is dat niet zo. Het zit dan vaak in de kleine dingetjes, zoals bijvoorbeeld in onze taal. Wanneer iemand spreekt over een ‘professor’ of een ‘dokter’, dan denken wij heel vaak aan mannen. Horen we ‘verpleegster’ of ‘kleuterjuf’, dan verwachten wij dat het over een vrouw gaat. Dat is waarschijnlijk omdat we die woorden in de vrouwelijke vorm gebruiken, maar voor sommige beroepen bestaat er niet eens een mannelijke term. Daarbij aansluitend heb ik soms het gevoel dat vrouwen die een hoge functie hebben zich schamen voor hun vrouwelijkheid. Of misschien doen ze zich wat mannelijker voor om gerespecteerd te worden. Zo dragen vrouwelijke ministers vaak een pak of verlagen ze hun stem om serieus genomen te worden. Ook bij ons wordt er anders gesproken over vrouwen met een hoge functie dan over mannen met een hoge functie. Aan een vrouw vragen we bijvoorbeeld veel vaker hoe ze hun job kunnen combineren met het gezinsleven.”