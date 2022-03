Lepelsnijder Nico De Wispelaere wint prijs Jonge Makers

Dinsdagavond in de Republiek in Brugge riep een professionele jury van ‘makers’ Nico De Wispelaere uit als winnaar van de Prijs Jonge Makers 2021. Met hout als basismateriaal en met gebruik van eenvoudige gereedschappen maakt hij vooral houten lepels en grote schalen.

Met de Prijs Jonge Makers willen Handmade in Brugge en TURBO, beiden actief binnen de werking van De Republiek, het ondernemerschap binnen de Brugse maakindustrie naar een hoger niveau tillen. Uit alle inzendingen selecteerde een jury drie genomineerden, namelijk houtbewerker/lepelsnijder Nico De Wispelaere, goudsmid en juwelenontwerper Soemeh Daansen en meubelrestaurateur en ‘upcycler’ Attie Maipauw. De jury koos dus voor Nico De Wispelaere als finale overwinnaar.

De passie van Nico voor geschiedenis, ambachten en kunsten deden hem op jonge leeftijd al kiezen voor de kunstacadamie. Toen hij de schoolbanken voortijdig verliet, volgde een nogal bewogen parcours.

Ook houten speelgoed

“Het was uiteindelijk tijdens mijn werk als opvoeder op een zorgboerderij dat mijn passie voor handwerk helemaal opflakkerde”, zegt Nico. Nico ging zelf opnieuw aan de slag en specialiseerde zich in groenhoutbewerking; een oude manier van hout bewerken met én in de natuur. Met eenvoudige gereedschappen en werktuigen, zoals een mes en bijl, maakt hij vooral houten lepels en grote schalen.

“Via de prijs – een geldsom van 500 euro en een intensief begeleidingstraject – wil ik me verder professionaliseren en hoop ik ook mijn skills met de manuele draaibank te verfijnen. Zo wil ik ook mijn techniek om houten speelgoed en stoelen te maken helemaal op punt stellen”, zegt de tevreden winnaar.

Het begeleidingstraject omvat zowel het versterken van de ondernemersskils als de ambachtelijke skills. De andere twee kandidaten, Soemeh Daansen en Attie Maipauw, blijven overigens niet in de kou staan want Howest schenkt niet alleen de winnaar maar ook hen een jaarabonnement voor hun Mind- and Makerspace (MaM) waar ze met raad en daad worden bijgestaan in hun verdere avonturen als jonge creatieve maker. (PDV)