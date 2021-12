Leon Huyghe rondt de kaap van de 100 in Blijvelde

In woon-zorgcentrum Blijvelde heeft bewoner Leon Huyghe zaterdag zijn honderdste verjaardag gevierd.

Leon werd in Lichtervelde geboren op 18 december 1921. Hij werkte jarenlang als arbeider in de conservenfabriek Talpe in Kortemark. In zijn vrije tijd hield hij zich graag bezig met tuinieren en muziek. Hij trouwde op 24 mei 1956 met Maria Vandenbroucke. Samen kregen ze een dochter Lieve. In 2016 verhuisde het koppel naar de assistentiewoningen ’t Kouterhuys in Kortemark. Kort daarna werd Leon weduwnaar. In 2017 nam hij zijn intrek in woon-zorgcentrum Blijvelde, waar hij nu dus ook zijn honderdste verjaardag mocht vieren. (LTK)