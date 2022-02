Leon en Camille zijn de West-Vlaamse voornamen van 2021

KW Beebee: dat betekent ook de jaarlijkse rangschikking van de populairste voornamen. Bij de top 100 van 2021 van de voornamen in West-Vlaanderen staat Leon bij de jongens voor het vijfde opeenvolgende jaar op nummer 1. Bij de meisjesnamen krijgen we een verrassing van formaat met Camille niet zomaar op nummer 1 maar ook nog eens voor de eerste keer in de top 10! Amelie zakt in één keer naar de 10de plaats.

Bij de jongensnamen is Leon (ook met de spelling Léon) dus niet echt een verrassing. Net als in 2020 volgen dan Jules (of Juul). Eigenlijk zijn het alle drie voornamen die hier pakweg 100 jaar geleden al een tijdlang populair waren. ‘Retronamen’ dus.

Zo gaat dat met voornamen: ze blijven een paar decennia populair en worden dan later als ‘ouderwets’ aangevoeld. Tot ze ineens weer ‘hot’ worden… Zo vinden vandaag in de top 10 ook nog Victor en Emiel, wat verder Achiel, Remi, Maurice, Cyriel, Henri, Oscar, Georges, Jérôme, Marcel, Odiel, August…

Een stijger op de vierde plaats is Noah en opmerkelijk is dat dit in Vlaanderen voor het tweede jaar naeen de eerste jongensnaam is; Noah is in feite een Engelse spelling voor de Bijbelse naam Noach. Met de spelling Noa waren er 7 West-Vlaamse jongetjes. Zoals voetballer Noa Lang dus, maar ook 5 meisjes gaan voortaan als Noa door het leven. In 2020 was Noa trouwens meestal een meisjesnaam.

Rune

Iets soortgelijks heeft zich jaren geleden voorgedaan met de voornaam Rune. Willem Vermandere zong over zijn overleden kleinzoontje Runeke (1996) maar velen dachten dat het een meisje was en rune werd een populaire meisjesnaam. Tot ineens vanuit het noorden ene Rune Lange kwam voetballen; En toen werd Rune ineens een jongensnaam. Of hoe Rune Lange en Noa Lang de ‘voornamenmode’ bij ons beïnvloeden.

Een opvallende jongensnaam is wel Lio. In de jaren tachtig was dat de (schuil)naam van een populaire Belgisch-Portugese zangeres en toen kregen ook wel wat meisjes die naam. Maar hoe Lio nu ineens als jongensnaam opduikt, is niet duidelijk.

Bij de meisjesnamen was Amelie in 2020 nog de eerste voornaam met een behoorlijk grote voorsprong op Olivia. Het zag er dus naar uit dat het in 2021 spannend kon worden tussen die twee, maar het is uiteindelijk een ‘derde hond’ (we durven niet zeggen ‘teefje’…) die ermee wegloopt: Camille dus, in 2020 nog op een 12de plaats. Kan die plotselinge stijging te maken hebben met het succes van de jonge Wevelgemse zangeres-actrice Camille Dhont? Nu is Camiel (Kamiel) nu ook een retronaam, maar Camille niet. Het is helemaal Frans en kwam vroeger vooral in hogere kringen voor.

Dat Camille de eerste meisjesnaam geworden is, is ook een beetje toeval, want Olivia komt op de tweede plaats met amper twee eenheden minder. Olivia is ook de topmeisjesnaam in Vlaanderen, terwijl Camille er maar op de 9de plaats komt.

De trend van retronamen bij de jongensnamen zien we een stuk minder bij de meisjesnamen. Marie ((3de) is als het waren onverslijtbaar en verder hebben we Juliette, Anna en Alice. Meisjesnamen moeten vooral mooi vrouwelijk en welluidend klinken en de letters ‘i’ en ‘a’ zijn daar goed bruikbaar voor: Camille, Olivia, Marie, Alice, Mila, Amelie en ga zomaar door.

Naar bekende figuren?

Er wordt wel eens gedacht dat veel jonge ouders zich laten inspireren door bekende personen, sport- of andere vedetten, namen van tv of film, enz. Dat gebeurt wel eens maar meestal in beperkte mate.

Over Noa (Lang) en Camille (Dhont) hadden we het al, maar voor het overige kunnen we weinig meisjesnamen linken aan een populaire naamdraagster. Neem nu prinses Delphine: in heel Vlaanderen lieten amper 6 koppels door de naam bekoren… En onze toch sympathieke Olympische kampioene Nina Derwael? Er zijn vrij veel Nina’s geboren: 95 in Vlaanderen in 2021 maar dat zijn er minder dan in 2020 (113). Het is nu eenmaal een meisjesnaam die al bekend was;

Bij de jongensnamen is Victor (of Viktor) heel populair, al of niet onder invloed van ‘Victor van de Verhulstjes’…? Opmerkelijk is dat ook Vic (of Vik) in de top tien staat. Ook retronaam Georges doet het vrij goed en dat kan wel eens te maken hebben met het feit dat Jeroen Meus én Wout van Aert hun zoontje zo noemden.

Als de voornaam van een bekende figuur echt invloed krijgt op de voornaamgeving, zal het dikwijls een naam zijn die nog niet erg bekend (meer) was. Zo zou een naam als Conner (Rousseau) wel een kans maken. In Vlaanderen kregen vorig jaar 6 jongetjes die voornaam, waarvan drie in onze provincie… Conner is eigenlijk een ongebruikelijke spelling van de Ierse naam Connor en vier kindjes kregen die voornaam (2 in West-Vlaanderen).

Voetballers

Bij de jongensnamen kunnen voetballers wel eens inspireren. Zo kregen de voorbije jaren toch nogal wat kindjes de voornaam Eden (Hazard) of Lionel (Messi). Eden werd vorig jaar in Vlaanderen nog 76 keer gegeven (83 keer in 2020) en Lionel 31 keer gegeven (12 keer in 2020). En Charles Deketelaere? De rijzende voetbal-ster is zelf nog jong en de naam werd de voorbije jaren al behoorlijk veel gegeven: 26 keer in 2020 in de lijn van voorgaande jaren, 35 keer in 2021, geen opmerkelijke stijging; ook niet op Vlaams niveau (76 tegenover 71). Geen echt CDK-effect dus.

En bij de wielrenners? Geen Remco (Evenepoel)-effect: vorig jaar amper 4 kindjes in Vlaanderen. Wout van Aert dan: in West-Vlaanderen 23 keer of goed voor de 43ste plaats, maar geen echte doorbraak. Wout is nu eenmaal een jongensnaam die vóór Van Aerts grote bekendheid ook al gegeven werd.

Doen de namen Marc, Steven of Erika ons aan virologen denken, voornameninspirators zijn ze alvast niet… en Corona zelf mag dan nog de naam van een heilige én van een biermerk zijn, uiteraard geen enkel kind met die ‘besmette(lijke)’ naam…

(N.B.: de cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van Kind & Gezin)