Leon (11) en Marie-Leonie (8) willen met ‘De Roeselaarse Lagere School Fuif’ vakantie inzetten

ROESELARE “Een fuif voor iedereen van onze leeftijd in Roeselare! Mogen we die dan zelf organiseren?”, vroeg Marie-Leonie met een knipoog en een brede glimlach. Dancebattles, dj’s, popcorn en vooral veel fluo: dat is wat broer en zus Corne voor hun leeftijdgenootjes in petto hebben. Op vrijdag 30 juni organiseren de twee de allereerste Roeselaarse Lagere School Fuif, een fuif voor lagereschoolkinderen om de zomer alvast goed in te zetten en de proeven achter hen te laten.

Enthousiaste en leuke ideeën hadden broer en zus Corne alvast in overvloed. Enkele ‘vergaderingen’ met cola en chips later was het jongerencollectief ‘Non Stop’ geboren. ‘De Roeselaarse Lagere School Fuif’ op vrijdag 30 juni wordt hun eerste wapenfeit: Een fuif voor kinderen van het 3e tot het 6e leerjaar.

De jonge feestlustigen kozen de Clubzaal van TRAX als uitvalsbasis voor hun fuif. Het is de ideale locatie om het einde van de proeven en examens passen te vieren. “Het feest wordt geheel jongeren-proof: van 18 tot 21 uur compleet los gaan, strikt alcoholvrij uiteraard, in mega cool fluo thema, met jongeren dj’s, dance battles, heel veel popcorn, en … alle vriendjes uit de Roeselaarse lagere scholen”, laten ouders Filip Corne en Isabel D’Hulster weten.

Met hun Roeselaarse klank- & lichtbedrijf Solico en organisatiebureau Presence hebben Filip en Isabel reeds hun enthousiaste steun toegezegd. “We zijn uiteraard blij met hun zin voor initiatief en hun doorzetting”, klinkt het.

Fluo

“We hadden heel veel zotte ideeën, maar niet alles was realistisch”, beseft Marie-Leonie. Uiteindelijk werd voor de fuif een thema gekozen met vele mogelijkheden. Enerzijds wordt de TRAX Club aangekleed met leuke fluo decoratie en fluo lampen, anderzijds worden ook verschillende fluoriserende accessoires voorzien om de fuif voor de jonge feestbeesten als onvergetelijk te doen ervaren.

Ook aan de ouders werd gedacht bij het organiseren van de fuif. “Hoewel de ouders in principe niet in de fuifzaal toegelaten worden, kunnen ze toch op de site van TRAX een oogje in het zeil houden. Voor de ouders is er namelijk een ouders- en sympathisanten bar voorzien met iets uitgebreidere mogelijkheden dan cola en fluo popcorn.” Gezien de korte tijdsduur van de jongeren fuif wil men voor de ouders die in de buurt van hun kinderen wensen te blijven een aangenaam alternatief aanbieden.

Beperkte capaciteit

De feestzaal heeft een beperkte capaciteit van 200 personen. “Voor deze eerste editie zal dit wellicht het perfecte evenwicht zijn, maar we verwachten wel dat de digitale tickets snel uitgeput zullen zijn.”