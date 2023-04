Leo Club Tielt organiseert karting event met diner voor goede doel

Aanstaande zaterdag 22 april organiseert Leo Club Tielt een karting event en een avondfeest met diner. Net zoals vorig jaar transformeren ze de loods van DV Fresh in Pittem om in een prachtige feestzaal. De opbrengsten gaan integraal naar de ondersteuning van goede doelen.

“Leo Club Tielt is ontstaan in het kader van het programma van de jeugd van Lions Internationaal, met als doel de jeugd zijn individuele en sociale mogelijkheden te laten ontplooien en zijn zin voor leiderschap te laten ontwikkelen”, opent de 28-jarige voorzitter Commissie Sociale Media Michèle Clarysse uit Tielt. “Leo staat voor Leadership, Experience en Opportunity. Leo Club Tielt is ontstaan in september 2020 en bestaat uit 41 jongeren tussen 18 en 33 jaar die zich graag willen engageren voor het goede doel. Onze club ondersteunt de samenleving door combinatie van vrijwilligerswerk en het verstrekken van fondsen voor de realisatie van sociale projecten.”

“In april 2022 pakten we als gloednieuwe Leo Club uit met onze Charter, waarbij we Leo Club Tielt officieel op de kaart hebben gezet, maar ook dit jaar hebben we niet stilgezeten. we gaan dan ook graag verder met een vernieuwend concept om opnieuw geld in te zamelen voor de door ons gekozen goede doelen.”

Ondersteuning voor twee organisaties

Het voorbije jaar heeft Leo Club Tielt zich ingezet voor twee organisaties. “Zo zetten we ons in voor VOC Opstap (vrijetijdsondersteuningscentrum): een organisatie die ondersteuning op vrijetijdsvlak biedt aan al wie daar nood aan heeft. Op deze manier wil VOC Opstap de levenskwaliteit van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen verbeteren of behouden. Als Leo Club werken wij de renovatie van de zolderruimte in hun vestiging te Tielt dit jaar af.”

“Daarnaast ook voor de kinderafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Vorig jaar hebben enkele leden een videoclip gemaakt over hoe een ziekenhuisbezoek verloopt. Op die manier kunnen kinderen reeds voor hun opname een beeld krijgen van wat ze mogen verwachten, zodat ze minder bang zijn. Dit jaar hebben we Sinterklaascadeautjes gekocht die we bezorgd hebben aan de kinderafdeling.”

Het karting event vindt overdag plaats van 9.30 uur tot 17 uur. “Onze avond start met een receptie om 19.30 uur, gevolgd door een driegangendiner. Het avondfeest wordt op gang getrokken door een live optreden van Pussy Willow, waarna een dj zorgt voor de ambiance. Het karting event en diner zijn volzet, maar iedereen is van harte welkom op het avondfeest. Je kan de loods vinden in de Vannestenstraat 3 in Pittem. Alle opbrengsten gaan integraal naar onze werking ter ondersteuning van onze goede doelen.” (RV)