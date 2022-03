Leo Club Heuvelland schenkt 1.000 euro aan De Walhoeve

“Een aantal van onze kinderen heeft echt nood aan individuele zwemles. Maar vermits dit nogal duur is, was het voor ons tot op heden niet mogelijk om dit te organiseren”, zegt Wim Hove, directeur van vzw De Walhoeve.

“De Lettergreep heeft onder meer kinesitherapeuten die individuele zwemles geven. Via hun eigen vzw De Letterhop zamelen ze geld in om allerlei vormen van therapie ook toegankelijk te maken voor kinderen uit kansarmere milieus.”

Aperitiefverkoop

“De Letterhop was bereid de helft van de kostprijs van de zwemlessen op zich te nemen. Leo Club Heuveland was bereid om ons te steunen zodat De Walhoeve met de steun van Leo de andere helft van de kostprijs kan betalen. Zo kunnen we dit jaar al minstens vijf kinderen individuele zwemles laten volgen. De financiële middelen haalde Leo Club Heuveland uit de verkoop van een eigen aperitief de voorbije zomer.”

Tussen 18 en 33 jaar

“Leo Club Heuvelland werd officieel opgericht in 2018. De Lions Club van Heuvelland is onze peterclub. We zijn een groep gemotiveerde jongeren tussen de 18 en 33 jaar oud die in en rond de streek van Heuvelland wonen. Samen zetten we ons in om lokale goede doelen te steunen door ons sociaal te engageren. Onze drie huidige sociale doelen zijn vzw De Loods, vzw De Walhoeve en het woon-zorgcentrum St.-Medard”, licht Sander Vansevenant nog toe.

(RVL)