Lenteshow brengt diverse artiesten naar De L!NK

Op zaterdag 22 maart organiseert een enthousiast feestcomité voor de derde keer de Lenteshow in zaal De L!NK in Sint-Eloois-Winkel. Met de opbrengst wordt een ontspannende middag georganiseerd voor de bewoners van wzc Rustenhove. Drie jaar geleden ontstond bij Houthulstenaar Filiep Maeckelberg en enkele enthousiaste Winkelnaars het idee om een groots evenement te organiseren in Sint-Eloois-Winkel.

“Echt veel optredens van artiesten zijn er niet in de gemeente. In samenspraak met de gemeente ontstond het idee om eens iets te organiseren. De eerste editie werd onmiddellijk een schot in de roos. Dat smaakte naar meer”, aldus Viviane Vermaut van de organisatie. Na een geslaagde tweede editie volgt nu op zaterdag 22 maart een derde. Ook dit jaar wisten de organisatoren enkele mooie namen te strikken. Zo treden Michael Lanzo, Laura Lynn, Danny Diego en Filip D’Haeze op in De L!NK. “Inmiddels loopt de kaartenverkoop als een trein. Net zoals de voorbije jaren verwachten we enkele honderden aanwezigen. Momenteel is er nog een honderdtal kaarten over”, aldus Viviane. Wie er graag bij wil zijn kan haar opbellen op 0474 99 52 33. Kaarten kosten in voorverkoop 18 euro. Als er de dag zelf nog kaarten over zijn, kan je die kopen tegen 25 euro. De Lenteshow start om 19.30 uur. De deuren van de L!NK gaan al open om 17.30 uur. “We hopen dat net zoals de voorbije jaren heel wat aanwezigen uit volle borst meezingen met de hits van de artiesten.”

De opbrengst van de show gaat naar het goede doel. “Met de opbrengst verzorgen we in Rustenhove een namiddagshow. We nodigen een artiest uit en serveren koffie en taart. Dat deden we ook in 2024. Toen trakteerden we de bewoners van het rusthuis op twee namiddagen vol ontspanning”, aldus Viviane. Zij en de andere vrijwilligers binnen het feestcomité kijken erg uit naar een terugkeer naar het woonzorgcentrum. “Maar we beseffen ook dat dit zonder onze vele sponsors en de steun van het gemeentebestuur niet mogelijk zou zijn.” (BF)