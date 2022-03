Lenteschoonmaak in Pittem levert 70 zakken afval op

Naar jaarlijkse gewoonte nam Pittem in samenwerking met IVIO deel aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers. Helaas leverde het ook dit jaar heel wat zakken zwerfvuil op.

De lente komt in het land en dus steekt ook de Lenteschoonmaak van Mooimakers de kop op. Van 19 tot 26 maart werden de bewoners en verenigingen weer opgeroepen om een stukje van het Pittems en Egems grondgebied zwerfvuilvrij te maken. De gemeente ondersteunt deze actie met gratis opruimmateriaal zoals zwerfvuilzakken, handschoenen, grijpstokken en fluohesjes.

Op zaterdagmorgen 26 maart werd de actie afgesloten en werd al het verzamelde zwerfvuil verzameld in een container op de parking van de sporthal. Dit leverde, helaas, ook dit jaar weer 70 volle zakken op. Dat zijn er 10 minder dan vorig jaar, maar toen liep de actie ook over twee weken. Alle ijverige Mooimakers werden bedankt met een kruidenplant en de jeugdbewegingen die deelnamen kregen een natuur-gezelschapsspel cadeau.

“De gemeente telt momenteel 42 Mooimakers, die zich het hele jaar engageren om hun eigen stukje Pittem of Egem proper te houden”, zegt schepen van milieu, klimaat en duurzaamheid Stijn Vandenhende (CD&V). “De afgelopen weken meldden zich zeven nieuwe Mooimakers, wat erop wijst dat het aantal geëngageerde en milieubewuste inwoners zeker toeneemt. Van januari 2021 tot nu werd door onze buitendiensten 18 maal zakken met restafval bij de Mooimakers opgehaald.”

“Niet alleen zwerfvuil is echter een probleem, we krijgen in de gemeente ook nog regelmatig te maken met sluikstorten. Sinds janauri 2021 kregen we 14 oproepen om sluikstort op te ruimen, waarvan bij 12 gevallen de schuldigen konden geïdentificeerd en beboet worden. Vorig jaar schreven we 20 GAS-boetes uit voor sluikstorten.”

Mijn mooie straat

“Om de opvolging van de zwerfvuilacties en de communicatie met de groep Mooimakers nog vlotter te laten verlopen, stapt de gemeente mee in de digitale toepassing ‘Mijn Mooie Straat’. Dit is een alles-in-één platform van Mooimakers waar lokale besturen hun werking rond openbare netheid kunnen digitaliseren en verder professionaliseren, onder andere via een speciale app.”

“De Mooimakers kunnen hierop gemakkelijker hun route uitstippelen, meldingen doen aan de gemeente, enzovoort. Via dit platform kan de gemeente ook alle vuilnisbakken in kaart brengen en zo volle vuilnisbakken of andere problemen sneller opmerken. Dit nieuwe systeem wordt in de loop van dit jaar uitgerold.” (JG)