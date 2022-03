Lenteschoonmaak groot succes in Roeselare: 12.000 liter afval opgeruimd

Afgelopen weekend was er De Grote Lenteschoonmaak in Roeselare. Tijdens de 24ste editie van de grote zwerfvuilopruimactie gingen maar liefst 23 verenigingen en wijkcomités, maar ook 12 gezinnen op pad in hun buurt om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Net als vorig jaar, was er dus opnieuw veel goesting onder onze Roeselaarse bevolking om het openbaar domein proper te maken.

Onder de deelnemers: Ontmoetingshuis De Plekke, Groenpark Roeselare vzw, Straatcomité Louis Tantstraat, de Roeselaarse Kajakvaarders, Buurtcomité Bloemenwijk St-Jozef, Oudercomité Lenteland, Mooimakers De Ruiter, KSA Hocana Oekene, Jeugdateljee Roeselare, Chiro Jochi Roeselare, Buurtnetwerk Tof Van Tinneke, Barnum & Bailey’s, TC Rumbeke, Meiboom wijkcomité, Jeugdbrandweer Roeselare, Sint-Sebastiaanscomité, KSA Torrewachters, Schiervelde Bolders en Wandelclub 55 plussers. Voor deze laatste twee verenigingen was het hun 24ste editie, zij nemen al deel sinds de start van deze actie.

Spectaculaire groei

Niet alleen vandaag gingen velen aan de slag. Vandaag was niet voor iedereen een geschikt moment waardoor bepaalde verenigingen, wijken, scholen hun stukje Roeselare ruimen op een ander moment. Zo komen BSGO! Windekind, WZC Sint-Henricus, wijkcomité Schiervelde en de Zilverbergschool later op het jaar in actie. Ook verschillende particulieren of bedrijven zoals de firma Mulders zetten zich doorheen het jaar in om zelf hun pleintje, hun straat, hun glasbolsite of bedrijfsomgeving netjes te houden. Ook de Mooimakers #VANRSL kenden een spectaculaire groei. Er zijn momenteel 165 actieve vrijwilligers die, individueel of samen met buurtbewoners, een stukje Roeselare op regelmatige basis zwerfvuilvrij maken.

Ervoor zorgen dat het openbaar domein er het hele jaar door netjes bijligt én de afvalberg verkleinen, vergt veel inspanning en een dagelijkse inzet van iedereen! Maar we zijn samen goed bezig en daar is de Stad heel erg dankbaar voor.