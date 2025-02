Lentemaal bij zilveren Fonds Palliatieve Thuiszorg Torhout

Het Fonds Palliatieve Thuiszorg Torhout werd in 2000 opgericht en viert dus zijn 25ste verjaardag, een zilveren jubileum. Het werd van bij de start geleid door Guido Billiet en dit tot aan zijn dood op 9 juli 2020. Guido is 36 jaar dokter-anesthesist aan het plaatselijke Sint-Rembertziekenhuis geweest.

Het zilveren jubileum wordt gevierd op zondag 16 maart vanaf 11 uur in zaal De Biekorf op de wijk Driekoningen. Dan heeft het jaarlijkse Lentemaal ten voordele van de vereniging plaats. Voor 40 euro krijgen de aanwezigen een aperitief, varkenshaasje, lentegroentjes, kroketjes, ijs en koffie met feestgebak geserveerd (drank niet inbegrepen). Kinderen van 3 tot 12 jaar dienen 12 euro te betalen en wie jonger dan 3 jaar is, eet gratis mee. Inschrijven gebeurt door het verschuldigde bedrag te betalen op zichtrekening BE65 4738 1188 4196 van het fonds.

“We geven financiële steun aan mensen die in een palliatief stadium van hun leven thuis verzorgd willen worden”, zegt schepen Pieter Billiet, zoon van pionier Guido en lid van het bestuur. “Ook geeft het fonds in bepaalde gevallen een bijdrage aan wie te maken krijgt met de zware beproevingen als gevolg van kanker. Ik ben blij dat we kunnen voortzetten wat in 2000 door mijn vader werd opgestart en gedurende 20 jaar gedragen.”

Even op laag pitje

Na het overlijden van Guido Billiet in de zomer van 2020 stond de werking van de vereniging een tijdje op een laag pitje, ook door de coronacrisis. Maar in het voorjaar van 2022 kreeg ze een nieuw elan dankzij de inbreng van enkele bestuursleden. Mia Deltour, de weduwe van de pionier, trad tot het bestuur toe, net als Pieter Billiet, de jongste van hun vier zonen. Ook huisarts Karel Vergauwe werd bestuurslid en diens oudere collega Gaby Vandenbussche, volgende maand 80 jaar, aanvaardde het voorzitterschap.