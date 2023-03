De tweede lentebeurs in Meulebeke, georganiseerd door Unizo, Markant en Op Stap, mag een succes genoemd worden.

In anderhalve dag slaagden de organisatoren erin om maar liefst 1.800 bezoekers over de vloer van OC Vondel te krijgen. De eerste lentebeurs vond plaats in 2017. Nu waren er 36 ondernemers die in een uiterst verzorgde stand met hun producten en knowhow uitpakten. (LB)