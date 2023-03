Lente in Kortrijk: een nieuwe locatie voor de paasfoor, het grootste bierfestival en shopping!

De lente brengt naast zon en terras ook evenementen met zich mee in Kortrijk. Op donderdag 6 april gaat de paasfoor van start, dit keer gedeeltelijk op een nieuwe locatie: het Nelson Mandelaplein aan Kortrijk Weide.

Partner content

Kermisgangers vinden nog tot en met zondag 23 april verspreid over de verschillende pleinen en markten ruim 130 attracties. Stippel een wandelroute uit langs de achtbaan Wild Mouse, amusementshal Bingo Baccara, de supersnelle rupsmolen Disco-Star, het hindernissenparcours verspreid over vier verdiepingen van Caraïbes Follies en de freaky spooktrein van de Terror Factory.

Zythos Bierfestival

Tijdens het laatste weekend van de paasfoor staat ook de 18de editie van Zythos Bierfestival gepland, voor het eerst in Kortrijk op de site Van Marcke aan de Weggevoerdenlaan in de LandMarck-Hal K. Net zoals de voorgaande edities kunnen bierliefhebbers op 22 en 23 april er hun hart ophalen. De standen worden bemand door meer dan 100 Belgische brouwerijen en bierfirma’s. Sommige brouwsels zijn zelfs uitsluitend te proeven op het festival.

Het Zythos Bierfestival is een ode aan de rijke Belgische brouwtraditie. De grootste drijfveer om dit festival te organiseren is enerzijds de bezoekers te laten kennismaken met een selectie van meer dan 500 Belgische bieren in een breed aanbod van bierstijlen, smaken, geuren en kleuren en anderzijds de Belgische brouwerijen en bierfirma’s een platform te geven waarop zij hun bieren kunnen voorstellen aan een internationaal publiek.

Het ijs van Crèmeux wordt elke dag ambachtelijk gemaakt met verse ingrediënten in het atelier van zussen Rachel en Judith. © MD

Kortrijk is meer dan louter events. Onze straten bruisen met leuke horecazaakjes en shoppingsadresjes. De lente brengt een nieuw begin, ook voor de hippe vegan koffie- en lunchbar Bakteef in de Nieuwstraat. Kristie serveert naast koffie en thee eveneens ontbijt, lunch en huisgemaakte desserts en gebak, allemaal 100 procent plantaardig. Op de kaart staan voorlopig kleurrijke superfood bowls met açai-bessen of chia en toasten met bijvoorbeeld hummus of avocado.

Crèmeux durft al eens te experimenteren met smaken en texturen, probeer jij eens hun frisse basilicumsorbet?

Toch liever een stevige lunch? Parazaar in de Voorstraat weet telkens haar gasten te verwennen met smaakvolle gerechten, bereid met eerlijke ingrediënten en seizoensproducten. De menukaart neemt je mee op een reis rond de wereld en toch voelt het aan als thuiskomen dankzij het gezellige interieur en het warme onthaal. Eindigen met een dessert in de hand? Op de hoek met de Sint-Niklaasstraat vind je ijssalon Crèmeux. Het ijs wordt elke dag ambachtelijk gemaakt met verse ingrediënten in het atelier van de zussen Rachel en Judith. Crèmeux durft al eens te experimenteren met smaken en texturen, probeer jij eens hun frisse basilicumsorbet?

(lees verder onder de foto)

Laat je culinair verrassen bij Bakteef in de Nieuwstraat. © MD

Met de lenteschoonmaak komt ook weer wat ruimte vrij in de kleerkast. Het moment om bij onze lokale kledingzaken een nieuwe outfit te scoren. LE TREND in de Korte Steenstraat is een modeboetiek met, zoals de naam doet vermoeden, de laatste trends. De zussen Eline en Maxine willen hun stijl met de wereld delen en bieden enkel items aan die ze ook zelf vol enthousiasme zouden dragen.

Voor fair fashion moet je bij Maria’s Corner zijn, vlak aan het Begijnhof op de hoek van Grote Kring en Lange-Brugstraat. De winkel staat voor bio, circulair en origineel. Naast een mooi aanbod kledij in eerlijk geproduceerd biologisch katoen vind je er ook duurzame geschenken. Langs de Sint-Maartenskerk in de Grijze-Zustersstraat biedt Ensemble naast dameskledij ook een unieke mannencollectie waaronder het Belgische merk Castart. In de winkel verkopen Maxine en Marie-Léonie eveneens allerlei interieurartikelen.