Lenny en Cisse organiseren tweede editie van papacafé in Koesterhuis Kortrijk

Lenny Naert, kernlid bij Koesterhuis Kortrijk, en Cisse Demets verloren beiden hun dochtertje tijdens de zwangerschap. Nu zijn ze opnieuw volop bezig met de tweede editie van het papacafé vorm te geven. “We willen specifiek deze doelgroep bereiken om op een laagdrempelige manier samen te zijn, met een lach en een traan. Sommige papa’s kiezen ervoor om gewoon wat te observeren, anderen willen alles vertellen en dan zijn er die liever wat actief bezig zijn met één van de activiteiten”, aldus Lenny.

Lenny is de enige man van de kernleden van het Koesterhuis Kortrijk en is omringd met een vrijwilligersteam van enkel vrouwen. “Dat is opvallend. Ik heb het gevoel dat mannen zich minder aangesproken voelen om erover te babbelen. Met het concept van een papacafé willen we hen samenbrengen.” Toen Cisse zijn dochter Novi verloor, had hij er nood aan om met een man te babbelen die een soortgelijke situatie had meegemaakt. “Toen leerde ik Lenny kennen via het Koesterhuis en werd het zaadje geplant om het concept verder uit te bouwen. Met de naam ‘papacafé’ willen we het laagdrempelig houden en niet het gevoel van een praatgroep oproepen. Er hoeft niet per se gebabbeld te worden, we voorzien wat activiteiten waaronder nagelen en dartsen.”

Het eerste papacafé was vorig jaar eind februari. Er waren een 15-tal vaders aanwezig. “Naar ons weten is dit pionierswerk in Vlaanderen. Als je op zoek gaat naar dergelijke initiatieven wordt het al snel therapeutisch”, vertelt Lenny. Hij en Cisse hadden wat zaken voorbereid om het gesprek op gang te brengen, maar merkten al snel dat het gesprek organisch vorm kreeg. “Dat was mooi om te zien. Wij hebben gewoon maar gefaciliteerd en zorgen voor de ruimte. Toen ik naar huis ging, was ik echt aan het nagenieten”, vertelt Cisse.

Antwerpen

Inmiddels bestaat er ook een papacafé in Koesterhuis Antwerpen. “We zijn preus dat we dat hier hebben laten groeien. We willen 2 à 3 keer per jaar iets organiseren voor papa’s, daarbij denken we bijvoorbeeld ook aan een daguitstap. Het mooie aan heel dit concept is dat je het gevoel hebt dat je elkaar al langer kent. We praten eenzelfde taal. Het Koesterhuis is een huis voor alle kindjes. We nodigen de papa’s uit om het geboortekaartje van hun kind hier uit te hangen of hun naam te schrijven op het bord. Zo beleven we samen met het kind de avond”, besluit Lenny.

Inschrijven voor het papacafé kan via een link op de Facebookgroep Koesterhuis Kortrijk. Het evenement gaat door op zaterdag 11 februari, van 18.30 tot ongeveer 22 uur, maar dat kan/mag uitlopen.