Lennert voor het eerst naar boksclub met aangepaste fiets

Op de fiets, sporttas met bokshandschoenen erin en een overdosis aan goesting. Lennert Lecompte (18) verscheen vandaag voor het eerst met zijn gloednieuwe, aangepaste fiets op de bokstraining. De fiets kon worden aangekocht nadat zijn boksclub een indrukwekkende benefietactie op poten had gezet.

Het verhaal van Lennert is er eentje die in het collectieve geheugen van Menen staat gegrift. Tijdens de passage van storm Eunice kreeg de jongeman een boom op het hoofd en werd hij in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De diagnose was onweerlegbaar: de ouders van Lennert moesten zich schrap zetten voor het ergst mogelijke scenario.

De Menenaar verbaasde dan weer vriend en vijand door terug te vechten, een karaktertrek die door de leden van zijn boksclub Boxing Team Respect uit Lauwe meer dan bekend was. In oktober stampen ze een benefietactie uit de grond, een actie waarop massaal werd gereageerd. Het evenement bracht meer dan 11.000 euro op, geld dat integraal naar de revalidatie van Lennert ging.

De opbrengst werd alvast nuttig besteed want Lennert verscheen woensdag in de boksclub met zijn gloednieuwe, aangepaste fiets. “Een vechter, een kerel met een keihard karakter”, glunderde Diego Amerlinck. Het bestuurslid van de boksclub volgde, samen met hoofdtrainer Lieven Vervaeke en de rest van de club, de evolutie van Lennert op de voet op en zag hoe de tiener herleefde. “Toen hij opnieuw kon praten, begon hij meteen te spreken over de boksclub. Het werd ook snel duidelijk dat het meer was dan alleen maar een paar positieve praatjes want van zodra het mogelijk was, stond hij opnieuw in de zaal. Hij had besloten dat zijn toestand hem niet zo belemmeren en trainde gewoon mee. Die jongen is bikkelhard en kan perfect als voorbeeld voor anderen dienen. Vandaag verscheen hij dan op de training met zijn gloednieuwe fiets, voor ondertussen al zijn 9de training. Natuurlijk zijn we trots maar we zijn vooral blij dat hij er opnieuw bij kan zijn. Lennert is en blijft ‘er ene van ons’ en dankzij zijn fiets is hij heel wat mobieler geworden. Volgens zijn mama kan hij al ritjes van meer dan 20 kilometer aan.”

