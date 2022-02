Lendeleedse boezemvrienden Willem en Lukas overleden op 18 februari 2012: “Na tien jaar blijft dat gemis nog altijd onmetelijk”

Vrijdag 18 februari 2012. Het leven van de families Lagae en Mostaert veranderde op slag toen Willem en Lukas, in beide gezinnen de oudste zoon, verongelukten nadat ze met autopech naast de snelweg aangereden werden. Tien jaar later is het gemis nog altijd even groot.

Wat gebeurde er die noodlottige zaterdag 18 februari Zaterdag 18 februari 2012 waren Willem Lagae en Lukas Mostaert op weg naar Brugge. Ze studeerden er allebei, Willem volgde sportmanagement aan het KHBO, Lukas studeerde bio-informatica aan Howest. Maar hun bestemming was die avond het verjaardagsfeestje van Jannes Vansteenkiste, hun Lendeleedse vriend die op dat moment bij Club Brugge voetbalde. Op de E403 ter hoogte van de afrit Ardooie-Beveren kregen ze af te rekenen met een klapband. Bestuurder Willem kon het voertuig nog aan de kant zetten, knipperlichten en koplampen moesten het naderende verkeer wijzen op de autopech. Zelf gingen de twee vrienden aan de overkant op de pechstrook staan. De hulpdiensten werden verwittigd en in de felle regen stond het duo te wachten. Tot een autobestuurster, die de stilstaande wagen te laat had opgemerkt, op drift raakte en de beide Lendeledenaars wegmaaide. Ze waren kansloos en op slag dood. De Henegouwse bestuurster en haar passagier liepen lichtere verwondingen op. Op zaterdag 25 februari 2012 was de Sint-Blasiuskerk vele malen te klein voor de begrafenis van de twee vrienden van wie samen afscheid werd genomen.

Dorp in rouw

Haast niemand in Lendelede die Willem Lagae en Lukas Mostaert niet kende. Ze groeiden allebei op in een door en door Lendeleeds gezin. Chiro, Jeugdhuis Skalul en voetbalclub KFC Lendelede. Daar waren beide vrienden actief tot het noodlot toesloeg. Tien jaar later wordt opnieuw een herdenkingswandeling gehouden. Lendelede is Willem en Lukas duidelijk nog niet vergeten, maar het zijn vooral de families die nog altijd met het knagende gemis verder moeten.

Plots lotgenoten

Tom Lagae en Gudrun Debrabandere en Rik Mostaert en Leen Carron kenden elkaar uiteraard wel. “Gudrun en Rik groeiden op als buren”, weet Tom. “En als er eens een barbecue was met het voetbal dan was het hier bij Tom en Gudrun te doen”, rakelt Rik op. “Maar plots werden we lotgenoten. Ouders die hun kind verloren. OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, is een waardevolle vereniging. Maar wij hadden beiden een hier een breed sociaal vangnet, waar we ons verhaal kwijt konden”, klinkt het bij de papa’s. De mama’s gingen in het begin ook vaak samen wandelen. “Om eens goed te ventileren”, zegt Gudrun.

Willem was de oudere broer van Nele (28), Joris (25) en Anna (20). “Straks bevalt Nele van ons eerste kleinkindje. Ze is uitgerekend voor 22 februari. Mocht ze geboren worden op 18 februari? Dan zullen we ons verdriet moeten scheiden van het geluk om een kleinkind. Maar euforisch ben ik niet, nee”, meent Gudrun. Rik: “Jo Viaene, mijn schoonbroer, verjaart net op de 18de. Toen hij 50 werd heeft hij bewust zijn feest een stuk later gevierd. Die datum blijft voor iedereen een pijnlijk moment.”

18 km voor Lukas

Lukas was dan weer de oudere broer van Simon (26) en Daan (23). “Ze gaan er allebei op hun manier mee om. Met hun vrienden kunnen ze er zeker goed over spreken. Al zijn die een stuk jonger en hebben ze Lukas niet zo goed gekend. Daan loopt op 18 februari overigens mee met Karel Van Eeckhout, die via ‘406 for Suzanne’ en Simon speelt in het eerste elftal van de ploeg waar zijn broer ook zo graag voetbalde”, oppert Rik.

De vraag ‘wat als?’ duikt vaak op in de hoofden van de ouderparen. “Willem zou al 30 geweest zijn, waar zou hij gestaan hebben in het leven?”, vraagt Tom zich af. Maar dat hun overleden kinderen niet vergeten zijn dat staat vast. “Op de herdenkingswandeling mogen we altijd veel volk verwelkomen. Zelf stappen we dan niet mee, het is een moeilijke dag, maar we hebben niettemin deugd van de gesprekken met de mensen”, zeggen Rik en Leen. Gudrun heeft dan weer moeilijker. “Ik loop dan wat heen en weer.” (zucht) Rik (begripvol): “Die laaste dag, die kan ik nog volledig reconstrueren. Wat er allemaal gebeurd is en hoe noodlottig het ook geweest is. Normaal waren ze met drie aan boord geweest, maar Gert-Jan Corneillie besloot in laatste instantie niet mee te gaan.”

Miguel Van Damme

Ook buiten Lendelede is het duo zeker niet vergeten. “We kregen een geboortekaartje van het kindje van Jef Ternest met wie Willem op de VILO zat. En onze Willem was een echte Cerclefan, hij ging soms zelfs kijken naar de trainingen van de beloften. Ooit kwam Miguel Van Damme, die nu zelf zijn strijd voert, ons aanspreken en zijn medeleven betuigen.” Voetbaldieren waren het allebei. ” Ze speelden samen bij KFC Lendelede, maar ze maakten ook plannen om lid te worden van de fanclub van Chelsea”, weet Rik. “Twee actieve gasten, die we jammer genoeg nu al tien jaar moeten missen.”