Lendelede stelt raadsman aan voor verdere actie tegen het Ventilus-project

Lendelede stelde een raadsman aan die de gemeente juridisch zal bijstaan in de verdere procedure van het GRUP Ventilus. “We doen dat omdat onze gemeente door het Ventilus-tracé bijzonder zwaar getroffen zal worden”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “In het belang van de vele inwoners die erdoor getroffen worden.”

“Het tracé dat netbeheerder Elia in het Ventilus-project bovengronds voorziet op het grondgebied Lendelede is bijzonder zwaar en treft heel wat inwoners. Volgens de beslissing van de Vlaamse Regering wordt het bestaande hoogspanningsstation in de Kortrijksestraat, vlakbij de grens met Izegem, uitgebreid met ongeveer vier hectare. De bestaande 380KV-lijn die vertrekt aan het Izegemse station en over de Ingelmunstersestraat, Meikapelstraat… richting Avelgem loopt, zal versterkt worden. En dan krijgt het Noorden van Lendelede er een nieuwe hoogspanningslijn van vier kilometer extra bij in notabene een open ruimtegebied onder de wijk Bosmolens. Daar zijn volgende straten in betrokken: Woestijnestraat, Geitestraat, Beiaardstraat, Terrynstraat en zo weer naar de Kortijksestraat.”

Op de lijn die vertrekt van het station Izegem zijn in Lendelede 34 adressen betrokken, bij de versterking van de 380KV-lijn zijn dat 220 adressen.

Infovergadering

“Lendelede wil alles op alles zetten om haar inwoners te beschermen tegen de ongewenste bestraling van een hoogspanningslijn. Op 15 mei organiseren we opnieuw een infovergadering met alle bewoners van het hele tracé die aan weerszijden op 100 meter van het tracé wonen. We zien wel of er later met nog andere betrokken gemeenten gezamenlijk actie kan gevoerd worden, maar Lendelede wil niet afwachten en voert nu actie. De gemeente blijft verder strijden om het tracé ondergronds en met gelijkstroom door Lendelede te laten lopen. Onderzoeken wijzen uit dat die techniek daarvoor al ver gevorderd is.” (IB)