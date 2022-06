Lendelede organiseert een eigen versie van ‘De Stoel’

Tijdens de twee vakantiemaanden pakt de vrijetijdsdienst uit met een initiatief waar iedere Lendeledenaar aan kan meedoen: ‘Daar is de zomer, daar is dé stoel!’

“Acht keren in juli en augustus krijgen onze inwoners de kans om op zoek te gaan naar De Stoel die telkens op een andere locatie in de gemeente zal staan”, zeggen Wim Dierick en Hilde Verhamme van de vrijetijdsdienst. “Wie het eerst op de stoel zit met het juiste object in de hand, mag de stoel meenemen naar huis.” De Stoel, die in de zomermaanden op Eén wordt uitgezonden, is ondertussen een heel populaire rubriek bij de tv-kijkers geworden. “Het idee om De Stoel tijdens juli en augustus in Lendelede te importeren ontstond op een zotte morgen in onze cultuur- en vrijetijdsdienst”, zeggen Wim en Hilde.

“We lieten acht Stoelen in de huiskleuren en met het logo van de gemeente uitrusten om zo ons eigen stoelproject te kunnen organiseren. Acht weken lang zal er één keer om 19 uur een foto van De Stoel op een locatie in de gemeente, met de vraag een voorwerp mee te brengen, op de Facebookpagina van de gemeente verschijnen. Lendeledenaars (van klein tot groot), die de locatie herkennen op Facebook, kunnen zich dan zo snel mogelijk met het gevraagde voorwerp naar die locatie begeven. Te voet, met de fiets of met de auto…. Het maakt niets uit. Wie het eerst in De Stoel zit met het juiste voorwerp, mag die unieke stoel dan meenemen naar huis.” “Je mag De Stoel gerust een collectors item noemen omdat er maar 8 exemplaren van bestaan. Voor elke week één”, voegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V) eraan toe. De data waarop stipt om 19 uur een foto van De Stoel op locatie op de Facebookpagina van de gemeente zal staan: vrijdag 1, maandag 11, donderdag 21 en zondag 31 juli; maandag 1, donderdag 11, zondag 21 en woensdag 31 augustus.

De Romeo’s

En we kunnen nu ook al verklappen dat op vrijdag 26 augustus, de start van Lendelede kermis, De Romeo’s naar Lendelede komen. Ze treden op het Dorpsplein op met hun volledige band! Terloops melden we ook nog dat er ter gelegenheid van Lendelede Congé op vrijdag 8 juli op datzelfde Dorpsplein een optreden is van Soul Avenue, de Kortrijkse coverband. Later meer daarover. (IB)