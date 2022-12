Lendelede is opnieuw hartveilige gemeente

Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10 procent overleeft dit. Door binnen de 3 tot 5 minuten te starten met reanimatie en door een automatische externe defibrilator (AED) te gebruiken, verhoogt men de overlevingskansen van het slachtoffer tot 70 procent.

Momenteel zijn er 5 AED-toestellen aanwezig in Lendelede: aan het gemeentehuis, DOC, gc Den Tap, zaal Lindelei en de sporthal. Zopas kreeg de gemeente de attesten en de sticker voor de verlenging van twee jaar van de huidige erkenning als hartveilige gemeente. Om deze verlenging te verkrijgen, werden in november 2022 door het Rode Kruis opnieuw cursussen georganiseerd. Hierbij namen 17 personen deel. Ook in 2023 worden nog cursussen ingericht voor sportclubs en dit op initiatief van de gemeentelijke sportraad. Vanaf februari 2023 zal de plaatselijke Rode Kruis-afdeling weer uitpakken met EHBO-cursussen.