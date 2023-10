Lendelede doet eerste keer mee aan Reveil

De gemeente Lendelede doet dit jaar voor het eerst mee aan Reveil, een muzikaal eerbetoon aan onze overledenen op 1 november op de begraafplaats.

Reveil is een initiatief dat enkele jaren geleden kleinschalig ontstond, maar ondertussen in tal van gemeentes op Allerheiligen doorgaat. In de vooravond komen mensen bijeen voor een muzikaal of poëtisch eerbetoon aan hun dierbare overledenen. “Het gaat om een ode aan allen die ons te vroeg verlaten hebben”, vertellen schepen Daan Mostaert en cultuurcoördinator Wim Dierick. “In bijna vijf op de vijf gemeentes dompelen muzikanten, fanfares, dichters en verhalenvertellers hun lokale begraafplaats onder in een warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen. Dit jaar wilden ook wij graag mee doen. Zo wordt Reveil een eerbetoon aan de wortels van onze gemeente, met het diepste respect voor elke overtuiging.”

Op 1 november kan wie dat wenst tussen 17 en 18 uur deelnemen aan Reveil23 op de begraafplaats in de Ingelmunstersestraat. “We doen voor deze eerste keer een beroep op Hanne Oosterlinck en haar vader Bader van het duo Pa en ik uit Ingelmunster”, weet Wim. “Voor Reveil is een begraafplaats geen kille plek, maar een warme verzamelplaats van lokale verhalen.”

Praktisch

“Wie langs wil komen vragen we je aanwezigheid te bevestigen via de gemeentelijke webshop of door te bellen naar de cultuurdienst op 051 31 58 70. Zo kunnen we het aantal aanwezigen inschatten, want hen schenken we een kaars die we tijdens Reveil samen zullen aansteken op de begraafplaats”, besluit de schepen.