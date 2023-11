Len (9) zamelt speelgoed in voor kinderen die het minder goed hebben: “Zo krijgt elk kind iets tijdens sinterklaasfeest”

Al enkele jaren wil Len Goethals (9) steeds dat de Sint er voor alle kindjes is. Dit jaar is het idee ontstaan met zijn mama om een oproep te lanceren en zelf speelgoed in te zamelen. Het speelgoed zal via Welzijnsschakel De Caproen tijdens het sinterklaasfeest uitgedeeld worden aan gezinnen die het moeilijk hebben.

Terwijl veel kinderen vooral uitkijken naar de cadeautjes die Sinterklaas meeneemt uit Spanje, is de 9-jarige Len vooral bezorgd over de kindjes die niets hebben. Hij zet daarom samen met mama Kelly Spillier een inzamelactie op poten. “Ik wilde altijd al kindjes helpen die het moeilijker hebben. Mijn ouders zeggen dan altijd dat we niet alle kinderen kunnen helpen. Ik wilde nu echt iets doen voor de arme kinderen en omdat het bijna Sinterklaas is, hebben we nu een oproep gedaan om speelgoed of geld te doneren zodat de Sint iets kan geven aan alle kinderen die op bezoek komen”, vertelt de Bredense jongen.

Sinterklaasfeest op 4 december

Mama Kelly sprak met Jean-francois Dept, de coördinator van vzw Welzijnsschakel De Caproen, of ze hen hiermee plezier konden doen. “Op 4 december komt daar de Sint langs, maar ze kunnen niet steeds voor alle kindjes speelgoed voorzien. Het was de ideale gelegenheid om nog vlug een oproep te lanceren”, licht Kelly toe.

Welzijnsschakel De Caproen bedeeld voedsel aan zo’n 46 gezinnen in Bredene die in armoede leven. “Daarnaast organiseren we ook activiteiten. Onze budgetten zijn echter beperkt, het is dus moeilijk om voldoende speelgoed te voorzien als Sinterklaas op bezoek komt. We zijn heel blij dat Len dit initiatief nu neemt en hopen dat we tegen 4 december nog wat extra speelgoed kunnen ophalen”, vertelt Dept.

Voor veel gezinnen in armoede neemt speelgoed een grote hap uit het budget. De coördinator is blij dat er via de oproep van Len hier ook wat meer aandacht voor is. “Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen bij de sint een cadeau krijgt. Mensen die het goed hebben, zijn zich niet altijd bewust van wat er bij andere gezinnen gebeurt. Het is mooi dat Len op zo’n jonge leeftijd die problematiek ook eens naar voren brengt.”