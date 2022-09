Lekker Westhoeks en Septemberfest in de Hoppestad: “Een nieuwe opstelling, een verrassingspodium én een primeur”

Dit weekend valt er voor alle leeftijden heel wat te beleven in de Hoppestad. De streekproductenmarkt Lekker Westhoeks met maar liefst 53 bieren vind je op de Grote Markt. Op zaterdag is er ook Septemberfest in de Vroonhofsite met onder andere De Bonanzas en De Toâpe Geraapte. “Helemaal in de sfeer van onze geliefde Bier- en Hoppefeesten.”

“Lekker Westhoeks is ondertussen een gekend begrip bij heel wat streekgenoten. De Grote Markt wordt omgetoverd tot een streekproductenmarkt en bierdorp. Maar liefst 53 bieren zullen er te proeven zijn. De bieren dragen het label ‘Belgian Beer’, wat betekent dat ze voor minimum met 50 % Belgische hop vervaardigd zijn”, vertelt burgemeester Christof Dejeagher.

Andere opstelling en verrassingspodium

Op vrijdagavond start Lekker Westhoeks opnieuw met een afterwork-editie vanaf 17 uur. “De groep Lesco zorgt voor de nodige ambiance. Op zaterdag en zondag gaat het gekende concept verder”, vult schepen Klaas Verbeke aan. Op zaterdag van 14 tot 23 uur en op zondag van 11 tot 21.30 uur. Aan de kassa kan je een starterspakket kopen met een proefglas en 3 jetons om van de aanwezige bieren, wijnen, frisdranken of fruitsappen te kunnen proeven. “Nieuw dit jaar is de keuze voor een andere opstelling van het terrein en voor een verrassingspodium in het midden van de markt. De programmatie voor dat verrassingspodium blijft nog even geheim, maar belooft vooral swingend te worden.”

Primeur

“Daarnaast kan je op Lekker Westhoeks van een primeur genieten dankzij een samenwerking met Goeste. Ijs- en eethuis Goeste heeft een eigen huisgemaakte Kola (frisdrank) ontwikkeld, vervaardigd door Poperings bedrijf Sowepo. De Kola bevat enkel ingrediënten van biologische oorsprong en komt binnenkort in siroopvorm op de markt, wat meteen een besparing op verpakkingsafval en transport betekent. Deze Kola Goestesiroop kan je dus in primeur verkrijgen op Lekker Westhoeks”, vertelt schepen Loes Vandromme.

Tafeltarief op Septemberfest

Op zaterdag 17 september kan je ook in de Vroonhofsite terecht. “De Bonanzas trappen de Gezellige Muzieknamiddag om 14 uur af . Met hun ‘Tribute to the sixties’ zetten ze de toon voor een leuke namiddag, eventueel met een koffietje bij de hand, voor jong en oud. De Freundshafts Blaskapelle Diksmuide staat als tweede act op het podium. Zij brengen sfeer met hun gekende en geliefde oberbayernmuziek. Ze Quaffeurz, The Skadillacs en De Toâpe Geraapte maken van de Leutige Feestavond op Septemberfest een onvergetelijke avond, helemaal in de sfeer van onze geliefde Bier- en Hoppefeesten”, zegt burgemeester Dejaegher.