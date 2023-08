Lek bij regenweer, een sauna bij stralende zon: pas gerenoveerde sporthal in Knokke-Heist kampt met diverse problemen

In 2019 heropende Sporthal De Stormmeeuw in Knokke-Heist de deuren na een renovatie van 1,7 miljoen euro. En eind vorig jaar pas werd het volledige dak nog vernieuwd. Maar toch kampt het gebouw met structurele problemen. Op bepaalde plaatsen liep het water de voorbije weken door diverse lekken binnen. Maandag hield bevoegd schepen Jan Morbee (GBL) een spoedoverleg met alle betrokken partijen.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist besliste eind 2014 om de volledige sportsite van stadion Olivier onder handen te nemen en uit te bouwen tot een vernieuwd sportpark – het resultaat is het huidige Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park. De renovatie en uitbreiding van sporthal De Stormmeeuw vormde daarbij een belangrijk onderdeel van dat plan. Kostprijs van de renovatie die eind 2019 werd afgerond? 1,7 miljoen euro. Het eindresultaat van de renovatie mag zeker gezien worden, met een moderne look en de mooie afwerking zowel binnen als buiten het gebouw.

Lekken

Eind vorig jaar werd ook nog het dak volledig gerenoveerd. Alleen waren er de voorbije weken en maanden diverse problemen, bevestigt schepen van Sport Jan Morbee (GBL). Er waren meer bepaald klachten over lekken in diverse lokalen en de cafetaria. Aanvankelijk werden de eerste lekken gelokaliseerd en hersteld door de aannemer, maar recent bleken er weer problemen.

“Omdat de klachten bleven binnenkomen, hielden we maandag een spoedoverleg met alle betrokken partijen”, zegt Jan Morbee. “Van de aannemer kregen we een technische uitleg te horen over de precieze oorzaak. Het gaat om een combinatie van factoren, zeggen ze. Voor mij is het belangrijkste dat het probleem wordt aangepakt en de lekken worden gedicht. Dat zal deze en volgende week ook gebeuren. Er wordt ook bekeken of er nieuwe roofing kan geplaatst worden.”

De problemen in de grootste sportzalen zijn van de baan, waardoor de verenigingen in principe weinig hinder zullen ondervinden.

Sauna

Opvallend: niet alleen bij regenweer duiken er problemen op. Ook wanneer het niét regent, duiken er hindernissen op. Bij zon verandert de sporthal namelijk in een sauna door het transparante dak uit kunststof. “Ook dit is besproken tijdens het overleg”, stelt Morbee.

“Op termijn willen we kijken voor een structurele oplossing voor het ‘warmteprobleem’. We volgen de hele situatie strikt op en spelen om het in sporttermen te zeggen kort op de bal. Het belangrijkste is zoals gezegd dat de problemen van lekkages nu eerst worden aangepakt en opgelost.” (MM)