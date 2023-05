Leihoekkaarters winnen de Wisselbeker Bavik

De laatste wedstrijd van de jaarlijkse Wisselbeker Bavik werd onlangs gespeeld tussen acht deelnemende caféclubs uit de regio Harelbeke.

De eindwinnaar was de kaarterclub van Café De Leihoek uit Kuurne. Tweede werd café de Tientjes en als derde de Monicokaarters, beide cafés uit Harelbeke. De andere ploegen waren The Comix, Brouwputje, Stokerijtje, Pocketsnooker en de Symfonie. Iedere deelnemer kreeg een fles Petrus Blond. Het volgende nieuw seizoen start opnieuw in september met dezelfde clubs. (Peter Van Herzeele/gf)