Leiemeers combineert sport en erfgoed in unieke setting: “Droom is Vlasmuseum op de site op te richten”

Op de site Leiemeers, ooit een actieve vlassite, brengt Christ Verschaeve (57) een unieke combinatie van sport, horeca en erfgoed samen. Recent realiseerde hij twee indoor padelterreinen in een voormalige vlasschuur, waarmee Leiemeers verder uitbreidt als sportlocatie met een historisch karakter.

Kuurne stond in de vorige eeuw bekend om zijn bloeiende vlas- en linnenindustrie. Langs de Leie lagen talloze hekken en droogweiden, die het landschap domineerden met hun iconische vlaskapellen. Boeren zoals de familie Verschaeve richtten vlaszwingelfabrieken en roterijen op om het vlas te verwerken. Naast hun site waren er ook andere belangrijke vlasbedrijven, zoals die van Sabbe en Debruyne. Om dit unieke erfgoed te behouden, werden de voormalige vlasroterijen in 2006 beschermd als monument.

“Mijn grootouders waren vlasboeren en ook mijn vader werkte in het vlas”, vertelt Christ. “Zelf heb ik hier ook nog in de rootputten gewerkt. We waren een van de laatsten in de streek die vlas op die traditionele manier bewerkten.” De oorspronkelijke hoeve staat er nog steeds, maar kreeg door de jaren heen een nieuwe invulling. Vandaag huisvest Leiemeers een gezellige taverne en het biedt ruimte aan tennis-, padel- en petanqueterreinen, zowel binnen als buiten. “We hebben drie padelterreinen buiten, maar sinds kort ook twee binnen. Dat biedt onze sporters meer flexibiliteit, zeker bij slecht weer.”

Erfgoed

De uitbreiding ging gepaard met een ambitie om het vlaserfgoed in de kijker te zetten. De vlasschuur, ooit gevuld met werktuigen en machines, stond jarenlang ongebruikt. “Het onderhoud van de schuur was een kost, maar het erfgoed zomaar laten verdwijnen kon ik niet”, zegt Christ. Twee maanden lang inventariseerde Leiedal 120 machines en selecteerde 25 stuks om op de site te blijven. Dit zijn onder andere slijtmachines, een vlaskapelbinder en een Lei’kar. Binnenkort krijgen deze een centrale plaats tussen de padelterreinen, waar ze als stille getuigen een verhaal vertellen over de vlasindustrie van weleer. “Ons vlasbedrijf aan de boorden van de Leie is een van de best bewaarde voorbeelden van vlasbedrijven uit de periode tussen de wereldoorlogen.”

Het complex omvat een warmwaterroterij met stoomketelruimte en machinekamers, een zwingelarij, een imposante schoorsteen, vlasschuren en een aparte zwingelarij. Bijzonder is de nog zo goed als intacte stoomketel van het merk Piedboeuf, evenals een stoommachine van Bollinckx en een scheepsdiesel van Mac Laren. Deze indrukwekkende machines dateren van het begin van de 20ste eeuw en waren destijds tweedehands aangekocht. Daarnaast bevat de site nog talloze toestellen, werktuigen en voertuigen die de werking van een roterij-zwingelarij tijdens het interbellum illustreren.

“Voor de andere machines werken we samen met Leiedal, Erfgoed en Zuidwest om geschikte locaties te vinden”, vervolgt Christ. “Zo denken we aan Texture in Kortrijk. Zelf droom ik ervan om ooit een vlasmuseum op de site op te richten. Het zou een prachtige aanvulling zijn op ons huidige aanbod.”

De toekomst

Leiemeers is niet alleen een plek waar geschiedenis en sport elkaar kruisen, maar ook een familiebedrijf met de blik op de toekomst. Christs kinderen, Pieter en Lotte, zijn actief in de horecazaak en bereiden zich voor om de site verder te beheren. “Op termijn zullen zij alles overnemen”, zegt Christ. “We denken ook aan nieuwe mogelijkheden, zoals teambuildingactiviteiten, maar dat plan bevindt zich nog in een vroege fase.”

Leiemeers heeft alvast een unieke positie in de regio. Of je nu komt voor een partijtje padel, een drankje in de taverne of een stukje vlasgeschiedenis, Leiemeers biedt het allemaal.