Leiekamper noteert een recordjaar

In 2023 mocht kampeerautoterrein Leiekamper in Sint-Eloois-Vijve maar liefst 2.217 bezoekers verwelkomen. Dat is dubbel zoveel als het aantal in 2020. Het stadsbestuur reageert tevreden en stelt meteen vier nieuwe verborgen kampeerplekken voor.

Kampeerliefhebbers met een mobilhome kunnen sinds juni 2014 terecht op kampeerautoterrein Leiekamper in Sint-Eloois-Vijve. Het terrein bevindt zich in de Leiesas aan de centrale brug. De site is 24 uur per dag en zeven dagen op zeven geopend en heeft plaats voor acht mobilhomes. Vorig jaar vonden maar liefst 2.217 bezoekers hun weg naar Leiekamper, een absoluut record. “In 2020 telden we 1.095 bezoekers. Op drie jaar tijd is het bezoekersaantal dus verdubbeld”, concludeert schepen van Toerisme Pietro Iacopucci (CD&V). “Het succes van Leiekamper is wellicht te danken aan de unieke ligging. Via de trap aan de brug kom je meteen in het centrum van Sint-Eloois-Vijve terecht. Verse ontbijtkoeken of een gezellig restaurantje vind je op wandelafstand. Ook het centrum van Waregem ligt op een steenworp afstand. Om er te overnachten, hoef je bovendien niet te reserveren, en de prijs bedraagt slechts vijf euro. Een vrijwillige opzichter komt dagelijks een kijkje nemen en de stedelijke werkplaats houd het terrein proper.”

Nieuwe plekken

Door de stijgende populariteit zocht de stad privé-eigenaars die op hun terrein een gratis kampeerautoplaats willen aanbieden. “Het gaat om een parkeerplaats zonder extra faciliteiten, maar wel eentje waar je een nacht veilig kan blijven staan.” (LV)

Je kan met je kampeerauto verblijven op deze gratis plekjes: in Waregem in het groen via 0472 54 78 99 en nabij een mooie waterplas via 0472 56 51 63, in Desselgem in het groen via 0478 45 56 99 en nabij de Leie via 0496 40 06 09.