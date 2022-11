Leiekamper blijft nog tien jaar langer in Sint-Eloois-Vijve

De stad mag het kampeerterrein langs de Leie in Sint-Eloois-Vijve nog zeker tien jaar openhouden. Uitbreiding komt er niet meteen.

Goed nieuws voor de honderden kampeerders die elk jaar in Waregem belanden. De Leiekamper langs het jaagpad in Sint-Eloois-Vijve blijft nog zeker tien jaar open. De grond waarop de Leiekamper en het aanpalende speelterrein liggen, is namelijk eigendom van de Vlaamse Waterweg. Het volledige perceel, 4.315 vierkante meter groot, werd sinds april 2013 in concessie gegeven aan de stad Waregem.

Het stadsbestuur heeft beslist om die concessie met tien jaar te verlengen, vanaf 1 april 2023 tot en met 31 maart 2033. In ruil krijgt de Vlaamse Waterweg een jaarlijkse vergoeding van 1.856,40 euro (zonder btw) voor het kampeerterrein en 500 euro (zonder btw) voor de speelweide.

Voorlopig geen uitbreiding

Sinds de opening in juni 2014 kent het kampeerautoterrein, dat plaats biedt aan acht mobilhomes, steeds meer succes. Door de coronapandemie en de noodgedwongen tendens tot ‘vakantie in eigen land’ groeide de populariteit verder. Getuige daarvan de eindejaarsperiode van 2020, die volgens het stadsbestuur de drukste ooit was.

Die populariteit noopte oppositieraadslid Inge Vandevelde (Groen) tot vragen op de jongste gemeenteraad. “Het kampeerterrein is vaak volzet. Werd er al nagedacht over een tweede terrein, bijvoorbeeld in Waregem?”, vroeg ze. “Onlangs ben ik aan de praat geraakt met mensen uit Antwerpen die er terechtgekomen waren en het aangenaam vonden. Een terrein in het centrum van Waregem zou ook leuk zijn, gezien alle toeristische troeven daar.”

Bevoegd schepen Pietro Iacopucci (CD&V) liet weten dat een uitbreiding voorlopig niet aan de orde is. Er komt wel een evaluatie van het project waarbij inwoners een parkeerplaats op hun privéterrein konden openstellen voor kampeerauto’s. (PNW)