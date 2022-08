Leidingwater in West-Vlaanderen wordt 11 tot 20 procent duurder, behalve voor de Westkust

De prijzen van het leidingwater zullen de komende zes jaar in West-Vlaanderen geleidelijk opslaan, behalve voor de Westkust. Daar stelt watermaatschappij Aquaduin een tariefplan voor, waarbij de prijzen gelijk blijven. Voor de rest van de provincie zullen de prijzen gemiddeld 11,86 tot 19,7 procent stijgen. “De stijging is wel relatief, want per jaar gaan we maar 6 cent per 1.000 liter omhoog.”

Watermaatschappijen in Vlaanderen mogen de prijzen voor leidingwater niet zomaar aanpassen. Om de zes jaar moeten ze een nieuw tariefplan voorleggen aan de Waterregulator, hun klanten en vennoten. In hun tariefplannen voor 2023-2028 zien we bij de meeste watermaatschappijen een prijsstijging. “De totale waterfactuur bestaat uit twee delen. Enerzijds heb je het bedrag voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen en dergelijke. Maar anderzijds heb je alles wat draait rond de productie en levering van leidingwater. Wij hebben nu een plan opgesteld voor dat tweede deel”, verduidelijkt Dirk Verbeelen van watermaatschappij Farys.

Sterkste stijging bij Farys

Bij watermaatschappij Farys stijgen de prijzen het sterkst in West-Vlaanderen. “Het gaat over een prijsstijging van 20 procent. Maar we moeten dat ook relativeren. Nu betalen gezinnen 2,28 euro voor 1.000 liter water. Over acht jaar zal dat 2,73 euro zijn. Dat is geen gigantisch verschil. En wij hebben die prijsstijging ook nodig. Er moeten verschillende investeringen gebeuren. Door de stijgende energieprijzen wordt het ook voor ons duurder om water op te pompen en te vervoeren van bijvoorbeeld Antwerpen, Brussel of Henegouwen richting de kust.”

“Als watermaatschappijen hebben we met de droogte de komende jaren enkele grote uitdagingen voor de boeg”

“Daarnaast zitten we zoals ieder bedrijf ook met de nodige onderhoudskosten van de apparatuur en ook dat wordt duurder. En we hebben nog een hele grote andere uitdaging voor de boeg, de droogte. Daarom investeren we in extra toevoerleidingen om de waterbronnen met verschillende gebieden te verbinden. En we willen ook onze productie- en opslagcapaciteit opdrijven. We zullen in verschillende waterreserves aanleggen zowel boven- als ondergronds”, besluit Verbeelen.

De tarieven van het leidingwater van AGSO Knokke-Heist zullen over de komende zes jaar in totaal zo’n 15 à 17,30 procent duurder worden. In 2028 betaal je dan 1,91 euro per 1.000 liter. Bij De Watergroep zullen de prijzen stijgen met 11,86 procent, dat komt neer op 2,19 euro per 1.000 liter. “Tot en met acht augustus kunnen onze klanten nog reageren en hun vragen insturen over het nieuwe tariefplan. Daarna wordt alle informatie doorgeven aan de Waterregulator. Zij maken dan een beslissing en in december kunnen we dan de officiële nieuwe tarieven voorstellen, die op 1 januari 2023 ingaan”, legt Tine Vandermeersch van De Watergroep uit.

Gelijke prijzen voor Westkust

Voor de gemeentes Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne aan de Westkust, waar Aquaduin de watervoorziening voorziet, blijven de prijzen voor leidingwater de komende zes jaar zo goed als gelijk. “De grote investeringen, die we moesten doen, zoals het drinkwaternet vervangen of het plaatsen van de digitale meters, die tegen 2030 verplicht zijn, zijn bijna allemaal rond”, vertelt Emmanuel Van Houtte van Aquaduin.

“De nieuwe investeringen sluiten mooi aan op het einde van de werken nu, waardoor we geen extra hoge kosten hebben”

“De nieuwe investeringen, die gepland staan, zullen mooi aansluiten op de werken die nu bezig zijn. Natuurlijk proberen we ook zoveel mogelijk te besparen. Want we moeten uitkijken voor de droogte. Zo doen we extra moeite om het verlies op de leidingen zo laag mogelijk te houden. We hebben ook sinds 2002 ons project van infiltratie, waarmee we het water uit de buurt zo dicht mogelijk bij de consument willen houden om het daar te zuiveren.”

De droogte is een algemeen thema, waar de watermaatschappijen oog voor hebben. “De grondwaterstanden zijn historisch laag. Maar de watermaatschappijen hebben onderling duidelijke afspraken gemaakt om elkaar bij te staan en water te kunnen afnemen indien nodig. Dit jaar zien we met de droogte geen grote pieken in het waterverbruik. Waarschijnlijk is het omdat het ook nooit heel erg lang warm is. We hebben enkele snikhete dagen gehad waarna het terug afkoelt. Dus het verbruik valt ondanks de droogte goed mee”, besluit Van Houtte.