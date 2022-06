Leidend ambtenaar agentschap Opgroeien slaat mea culpa in dossier onthaalmoeder Veurne

Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien, erkent dat zij in de fout is gegaan in het dossier van de onthaalmoeder in Veurne, het opvanginitiatief waarvan de vergunning eerder deze week is ingetrokken na mogelijke wantoestanden.

De leidend ambtenaar geeft toe dat een huiszoeking over het bewuste dossier vorige week niet meteen is doorgegeven aan bevoegd minister van Welzijn Hilde Crevits. Uit vragen van CD&V-parlementslid Katrien Schryvers blijkt ook dat het agentschap door die huiszoeking eigenlijk vorige week al wist dat er iets aan de hand was in Veurne, terwijl het agentschap zelf dinsdag liet verstaan dat het pas maandag op de hoogte was gesteld van de feiten.

Herevaluatie

Afgelopen dinsdag raakte bekend dat het gerecht mogelijke wantoestanden onderzoekt bij een onthaalmoeder in Veurne. Een jongetje belandde er in het ziekenhuis nadat het hardhandig door elkaar werd geschud. Vraag is of dat in de crèche gebeurde of erbuiten. De betrokken onthaalmoeder stond op de lijst van 54 opvanginitiatieven (intussen is er sprake van 60 dossiers, red.) die de voorbije weken op vraag van minister Hilde Crevits een herevaluatie kregen. Het gaat om initiatieven die nog open waren nadat Kind en Gezin zich de voorbije jaren benadeelde partij had gesteld bij de politie of het parket.

Het agentschap concludeerde na de herevaluatie dat er in de betrokken initiatieven voldoende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. In de eerste informatie die aan de minister was bezorgd, was ook de opvang in Veurne ook ‘groen’ gekleurd.

Verontschuldigingen

Dat terwijl het agentschap vlak voordien nog een huiszoeking heeft gekregen over het dossier van Veurne. Volgens Verhegge is bij die huiszoeking uitdrukkelijk door het gerecht gevraagd om geen contact op te nemen met de opvang of zelf stappen te ondernemen. Toch geeft Verhegge toe dat ze haar minister over de huiszoeking had moeten inlichten. “Ik begrijp dat de minister boos was. We hebben ons verontschuldigd en we gaan huiszoekingen in de toekomst altijd signaleren”, aldus Verhegge.

Volgens Verhegge is het agentschap pas afgelopen maandag op de hoogte gebracht van de feiten en van het feit dat het ging om een geval van shaken infant syndrome (sis). Maar uit de vragenronde in de commissie bleek dat het agentschap eigenlijk al bij de huiszoeking de week voordien wist dat het ging om het dossier van Veurne. “U was dus wél al voor maandag op de hoogte om welk dossier het ging”, concludeerde Katrien Schryvers.