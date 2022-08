Legendarische Sea King nu ook vereeuwigd op postzegel

De Belgische luchtmacht wordt geëerd met een nieuwe postzegel. Dinsdag stelde Bpost een uniek postzegelvel voor als hommage aan de inzet van Belgische militaire vliegtuigen tijdens humanitaire opdrachten. Op 30 augustus kan je het zegelvel kopen in een Sea King heli die een postkantoor zal huisvesten. De bekende reddingsheli krijgt immers een eigen zegel.

Op 30 augustus zal voor de postzegelvoorstelling de SummerEXPO op de luchtmachtbasis van Koksijde nog een laatste keer openen. De Sea King helikopter zal dan een tijdelijk postkantoor huisvesten. Bezoekers kunnen de postzegelvellen ter plaatse aankopen en laten voorzien van een unieke dagstempel. De postzegel is immers ook een eerbetoon aan alle bemanningsleden en grondpersoneel van de luchtmacht.

Elk vel is samengesteld uit vijf postzegels die elk een afbeelding dragen van een legendarisch vliegtuig of van een dito helikopter van de Belgische luchtmacht die sleutelrollen vervulden bij humanitaire opdrachten.

C-130

Het was het team BD 09 dat in 2020 een voorstel instuurde. De filatelistische afdeling van Bpost die jaarlijks een beperkt aantal themazegels uitgeeft, selecteerde de inzending voor de postzegelcollectie 2022.

Eén van de postzegels is bijvoorbeeld gewijd aan de C-130, die exact een jaar geleden in het kader van operatie Red Kite heen en weer vloog tussen Pakistan en de Afghaanse hoofdstad Kaboel. “Deze luchtbrugoperatie om landgenoten en inwoners van bevriende landen te evacueren is een humanitaire operatie van onze luchtmacht die nog vers in het geheugen ligt”, klinkt het bij de luchtmacht.