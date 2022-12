Leg dit jaar stukje De Zonnegloed onder je kerstboom

Ook de eindejaarsperiode gaat niet zomaar voorbij in De Zonnegloed in Vleteren. Bij het dierenopvangcentrum kan je terecht voor een origineel cadeau. Een dagje als dierenverzorger of een dier adopteren? Je kan het via een bon cadeau doen.

Sanctuary De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren.

Oekraïense beren

In oktober vonden de beren Tishka en Sandra permanent onderdak in sanctuary De Zonnegloed in Vleteren. De dieren moesten vluchten uit Oekraïne. Tishka en Sandra zijn twee beren die afkomstig waren uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied.

Alle dieren die nog leefden werden daar geëvacueerd. De dieren werden tijdelijk opgevangen in het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper en gedurende drie maanden werden ze er in quarantaine gehouden. Op maandag 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed.

Cadeaubon

Sanctuary De Zonnegloed hoopt in de toekomst reddingsacties te blijven doen zoals ze voor Tishka en Sandra konden doen. “Ons steunen kan ook via BE58 7390 1329 6879 of neem een kijkje op www.dezonnegloed.be om te zien hoe je ons kan helpen. Ook bezoekjes aan ons domein helpt ons om de honderden dieren te verzorgen en nieuwe dieren op te vangen”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert. De Zonnegloed zelf een handje helpen, kan je nu ook via een cadeaubon.

“Een leuk en origineel cadeau tijdens deze eindejaarsperiode kan ook een cadeaubon zijn voor je familie, vrienden, medewerkers… De cadeaubon kan je gebruiken voor ofwel een bezoekje aan De Zonnegloed, een dagje dierenverzorger of zelfs voor het symbolisch adopteren van een dier. De cadeaubon krijg je binnen het uur na bestelling via mail toegestuurd en blijft één jaar na aankoop geldig. Met de aankoop van een cadeaubon toon je bovendien je groot hart naar dieren en steun je onze werking, want ook de opbrengsten van de cadeaubonnen gaan integraal naar de werking van onze sanctuary en onze missie om dieren in nood te redden”, besluit Karel Ackaert. (LBR)

Cadeaubon bestellen? www.dezonnegloed.be/nl/kom-kijken/cadeaubon. Tot aan de kerstvakantie is De Zonnegloed open op zaterdag. Tickets zijn niet te koop aan de ingang, dus steeds vooraf je bezoek reserveren via www.dezonnegloed.be.