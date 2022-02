Leerlingenraad H. Kindsheid Ardooie zamelt truien in om goed doel te steunen

De leerlingenraad van het Heilig Kindsheid Ardooie riep de hele school op om hun oude truien te doneren in het kader van Dikketruiendag. Met die truien trekt de leerlingenraad begin volgende week naar het oude gemeentehuis op de markt van Ardooie, waar het Sint-Maartenshuis momenteel gevestigd is.

Dikketruiendag is een jaarlijks terugkerende actiedag vanuit de Vlaamse overheid om op een luchtige manier te sensibiliseren rond klimaatverandering. De leerlingenraad wilde echter meer doen dan dat alleen. Het idee kwam er enkele jaren geleden al, maar vervaagde met de tijd. De groep besliste om de actie opnieuw leven in te blazen.

Lokaal goed doel

De leerlingen wilden Dikketruiendag nog extra aandacht geven door niet alleen te focussen op klimaatverandering, maar terwijl ook een warme bijdrage te leveren aan een lokaal goed doel. Samen kozen ze voor het Sint-Maartenshuis in Koolskamp, die hen graag met open armen ontvangt.

“We kozen voor Vicentius Koolskamp omdat we graag een goed doel uit onze eigen buurt willen steunen. Niets is leuker om personen uit je eigen omgeving een hart onder de riem te steken. Samen brengen we de truien volgende week maandag naar het Sint-Maartenshuis.”, aldus Marie Depuydt, lid van de leerlingenraad.

Tientallen truien

De leerlingenraad kon rekenen op tientallen enthousiaste leerlingen die een trui doneerden. Toch willen ze komende jaren nog meer mensen overtuigen en hun actie nog grootser aanpakken.