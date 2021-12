Leerlingenraad Atlas Atheneum steunt Verviers: “Actie door heel Gistel gedragen”

De leerlingenraad van het Atlas Atheneum in Gistel is erin geslaagd om een halve container met hulpgoederen tot in Verviers te krijgen, meer bepaald bij de leerlingen van het IPES. De stad in de provincie Luik werd afgelopen zomer getroffen door noodweer en nog altijd ruimen de slachtoffers puin.

In deze krant kon je een oproep lezen van de leerlingenraad van het Atlas Atheneum. De school in de Callaertswalledreef was op zoek naar tal van spullen om naar Verviers te brengen. De Waalse stad werd de voorbije zomer hevig getroffen door overstromingen. De voorzet van het initiatief komt van Darja Coopman van klas 2A. “Ik wou iets doen voor de getroffen gezinnen in Verviers. Ik maak me namelijk zorgen over hoe zij ginds momenteel verblijven”, geeft ze mee. Concreet besloot de school uit Gistel in de bres te springen voor de collega’s van de middelbare school IPES, het l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire.

Massa spullen

“Onze directeur Davy De Decker nam contact op met zijn collega-directeur uit Verviers”, legt Vally Ravyse uit, die al leerkracht trekker is van de leerlingenraad. “Daaruit blijkt dat heel wat families daar weinig hebben. Huizen zijn beschimmeld, mensen leven er in bouwwerven en ruimen nog steeds puin. Daarop lanceerde de leerlingenraad een oproep en die viel allerminst in dovemansoren. “We deden een oproep via jullie krant, sociale media en de families van de leerlingen. Zo groeide de inzamelactie uit tot een project dat door de hele school en zelfs heel Gistel werd gedragen. We ontvingen een massa spullen: bad- en beddengoed, spelletjes, puzzels, boeken, fietsen, steps en zelfs een compleet bed en nachtkastje. Intussen reageerde het IPES heel positief en dankbaar op onze actie.”

In een maand hebben we de hele operatie opgezet

Het materiaal inzamelen is een ding, het in Verviers krijgen is iets anders. “Oorspronkelijk was het idee om met drie auto’s naar Luik te rijden, maar al snel werd duidelijk dat we te veel spullen zouden hebben”, vervolgt Ravyse.

Gratis transport

“Daarop zochten we een bestelwagen, maar de ingezamelde items bleven maar komen. Uiteindelijk kwamen we in contact met het lokale bedrijf Biopack, dat ons voorzag van dozen en inpakfolie, en transportfirma ECS uit Zeebrugge. Zij plaatsten een container bij onze school, waar alle materiaal werd in verzameld. Vervolgens bracht ECS deze week meer dan een halve container – zo’n 10m³ naar Verviers, op eigen kosten. Een knap staaltje solidariteit.”

En zo mag de leerlingenraad, 24 koppen sterk, en de voltallige school van zo’n 360 leerlingen, tevreden terugblikken. “Deze actie is meer dan zomaar solidair zijn, trouwens, en bevat heel wat symboliek. Zo is het een milieuvriendelijke alternatief, omdat niet-gebruikte spullen een nieuw leven krijgen. Bovenal: de jongeren hebben een prachtig plan uitgerold, waarbij ze hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen. Op 12 november werd het idee gelanceerd, een week later lag een actieplan op tafel en nu is een goed gevulde container met goederen aangekomen bij mensen die het hard nodig hebben. Bedankt, iedereen”, klinkt het nog. (TVA)