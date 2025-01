Leerlingen zingen verjaardagsliedje voor bewoner van woonzorgcentrum Sint-Jozef

De leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege hebben een hoogbejaarde bewoner van woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Spoorwegstraat in Sint-Michiels een origineel verjaardagscadeau gegeven. Met een verrassingsbezoek en een verjaardagsliedje aan het raam van het rusthuis.

Bewoner Joseph is bekend bij de leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege. Dagelijks zwaait hij van in zijn kamer naar de passerende kinderen. De leerlingen wilden iest terugdoen. Toen ze vernamen dat Joseph 95 jaar wordt, trokken ze in groep naar het woonzorgcentrum en zongen voor het raam een verjaardagsliedje voor de bewoner.