Leerlingen Zilverberg uit Roeselare presenteren beslissingen Kinderraad: “Veel belang aan een leefbare omgeving voor mens én dier”

Op woensdag 29 juni presenteerden de leerlingen van Vrije Basisschool Zilverberg de beslissingen van de Kinderraad. Ze deden dat met veel overgave en kwamen met knappe ideeën en voorstellen op de proppen.

Het vijfde leerjaar van Vrije Basisschool Zilverberg nam in het schooljaar 2021-2022 deel aan een kinderparticipatie-proefproject waarbij diverse talenten aan bod kwamen. De leerlingen dachten onder begeleiding van expertorganisatie Bamm! en ARhus na hoe ze de buurt waar ze schoollopen zouden willen vormgeven.

Op woensdag 29 juni presenteerden ze aan hun medeleerlingen, ouders, buurtbewoners en aan de pers welke beslissingen ze namen. Ook burgemeester Kris Declercq was aanwezig en gaf een korte introductie. Daarna volgde de voorstelling door de kinderen van de Kinderraad. Na afloop was er nog een fotomoment voorzien.

“Participatie is een van de kerndoelstellingen in onze Stad, die vorig jaar het ‘Kindvriendelijk label’ kreeg van de Vlaamse overheid”, zet burgemeester Kris Declercq. “In plaats van een vaste junior-gemeenteraad kozen we daarom samen met ARhus voor een Kinderraad op maat van de school, waar iedereen van de klas burgemeester is, een beetje zoals in Jommeke ‘Kinderen Baas’. In de toekomst willen we dit talentenproject ook in andere scholen verderzetten. Zo leren we hoe we op een kindvriendelijke manier kinderen kunnen betrekken in het beleid van de Stad.”

Yves Rosseel, directeur van ARhus, verduidelijkt: “Op hun niveau en vertrekkende vanuit hun leefwereld worden kinderen betrokken bij de besluitvorming over hun buurt. De kinderen zijn helemaal zelf aan zet. Kinderen leren hun talenten ontdekken en deze verder te ontwikkelen. In dit piloottraject kwamen onder andere de talenten betrokkenheid, samenwerken, creativiteit en leiderschap aan bod.”

Fruitbomen, insectenhotels en maïsdoolhof

Het was aan de kinderen zelf om prioriteiten te bepalen en knopen door te hakken. “Met speelgeld konden ze simuleren hoe ze het budget wilden verdelen over de verschillende ideeën. En ze zaten snel op dezelfde lijn. De kinderen hechten duidelijk veel belang aan een leefbare omgeving voor mens én dier. Zo komen er niet alleen insectenhotels, maar ook een waterkraantje aan het Bergmolenbos én fruitbomen waar buurtbewoners fruit mogen komen plukken”, gaat Yves Rosseel verder. “En ze dachten ook aan ontspanning. Drie zomers lang zullen kinderen hun weg kunnen zoeken door een maïsdoolhof. Een leuke zomeractiviteit die menig Roeselarenaar, jong en oud, zal aanspreken.” (RV)