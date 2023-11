Leerlingen W’Ijzer bedanken brandweer en technische dienst met spierbalsoep en superheldenwafels

Donderdag 16 november was het een drukte van jewelste in GO! Basisschool W’Ijzer in Diksmuide. Alle leerlingen vanaf het 1ste kleuter tot en met het 6de leerjaar waren bezig passende bedankingen te maken voor de Brandweer en de Technische Dienst van Diksmuide. Vrijdag werd alles overhandigd in de kazerne.

“We hebben heel wat leerlingen van wie de papa ofwel bij de brandweer ofwel bij de technische dienst werkt”, vertelt directrice Charlot Van D’huynslager van basisschool W’IJzer. “Zij hebben de laatste tijd hun papa niet vaak gezien. Zij ondervinden dat het voor de brandweer en de technische dienst een zware taak is en vertelden erover in de klas. We vonden het dan ook passend om iets te doen voor de mensen die zich zo hard inzetten. Het is een verschrikkelijke tijd, zeker voor de mensen die door de wateroverlast in de ellende zitten maar ook voor brandweer en technische dienst en zoveel anderen die dag en nacht in de weer zijn om mens en dier te redden, van het water te vrijwaren en desnoods te evacueren. Het spreekt vanzelf dat deze mensen een heel hartelijke dankjewel verdienen, zij zijn onze superhelden.”

“Donderdag werd bij de kleuters gekleurd, geknutseld en kaartjes gemaakt met een bedanking. De hogere jaren gingen aan het bakken. Vrijdag 17 november zijn we, geladen met manden vol lekkers en ontelbare kaarten, tekeningen, brieven en kaarten naar de brandweerkazerne en naar de loods van de technische dienst getrokken om dit te overhandigen.”

Er was van alles wat: spierbalsoep, 3.000 zandkoekjes, superheldenwafels, versierde bananen en mandarijntjes, verschillende cakes en noem maar op. Het lekkers werd overhandigd door de kinderen van de brandweermannen en de kinderen van de mensen van de technische dienst. “ Zo tof, heel aangenaam, fantastisch van jullie”, klonk het zowel bij de brandweer als bij de technische dienst. De kinderen riepen in koor: “Dankjewel superhelden” en de superhelden waren zichtbaar ontroerd door dit gebaar.

“Het moet gezegd dat hun inzet ongelofelijk is en zeker wanneer men weet dat een groot aantal van die mensen als vrijwillig brandweerman/vrouw aan het werk zijn en dit doen uit idealisme, om hun medemensen te helpen. We kunnen hen niet dankbaar genoeg zijn, daarom willen we hen met dit gebaar een hart onder de riem steken”, aldus directrice Van D’huynslager.