Leerlingen VTI Roeselare pimpen auto voor Warmste Week

Ook al eens een boodschap naar keuze op een wagen willen spuiten? Nicolas Minne (36), leerkracht carrosserie in het VTI, maakt het samen met zijn leerlingen mogelijk met zijn actie voor De Warmste Week. “Voor 5 euro spuit je een persoonlijke tag op onze wagen. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel”, klinkt het.

Van 18 tot en met 24 december strijkt De Warmste Week neer in Brugge. Het sein voor vele Vlamingen om zich in te zetten voor het goede doel. Dit jaar is het thema ‘Opgroeien zonder zorgen’ en ook Nicolas Minne, leerkracht carrosserie in het VTI, zet zijn schouders mee onder de inzamelactie.

5 euro per tag

“Het is mijn eerste jaar als leerkracht in de school, maar ik besloot meteen creatief van leer te trekken”, opent Nicolas het gesprek. “Daarom heb ik een actie opgestart waarbij ik samen met mijn leerlingen een auto volledig mat heb gezet. Daarna hebben we de wagen afgeplakt en in een spuitcabine geplaatst. Het is nu de bedoeling dat leerlingen, ouders, andere leerkrachten of externen voor een bijdrage van 5 euro een persoonlijke tag op de wagen plaats. Dit is een unieke ervaring, want hoe vaak krijg je de kans om iets op een wagen te spuiten? Aan de andere kant zie ik dit ook als een manier om het vak carrosserie in de kijker te zetten en we steunen ook het goede doel. Een win-winsituatie dus.”

“Hoe vaak krijg je de kans om iets op een wagen te spuiten?” – Nicolas Minne

Ondertussen prijken er al een tiental tags op de Toyota Yaris. Hoe meer tags, hoe groter de opbrengst voor De Warmste Week. Een bepaald eindbedrag heeft Nicolas wel niet voor ogen. “Het is de eerste keer dat we dit doen. We zien wel wat het wordt. Elke bijdrage is mooi meegenomen en voor ons is het vooral ook de bedoeling om dit op termijn verder te zetten.”

En dat de actie gewaardeerd wordt, is ook meteen duidelijk. “Ik werd al opgebeld door de organisatie van De Warmste Week met de vraag of we de wagen in Brugge kunnen plaatsen. Dat zou natuurlijk het hoogtepunt van mijn actie zijn, maar ik moet nog eens bekijken hoe we dit gaan doen. De wagen mag namelijk niet meer de baan op, dus we moeten nog een manier vinden om de auto daar te krijgen. Maar laat ons zeggen dat we er alles aan zullen doen om dit te doen lukken”, besluit Nicolas.