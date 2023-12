Leerlingen vierde leerjaar De Fonkel op zoek naar oorlogsherinneringen

Op vrijdag 17 november beleefde het vierde leerjaar van basisschool De Fonkel uit Aartrijke een fantastische schooluitstap in de Westhoek.

Een traditie die al enkele jaren in ere wordt gehouden. De leerlingen gingen op stap om de nog zichtbare oorlogsherinneringen van de Eerste Wereldoorlog te bekijken. De kinderen en hun begeleiders van NSB Aartrijke, die de schooluitstap ook mee financiert, brachten een bezoek aan de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst, de Duitse begraafplaats in Langemark-Poekapelle, Essex Farm in Ieper, het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke, het Brothers-In-Arms Memorial Park en Yorkshire Trench and Dug Out om hun dag af te sluiten met de Last Post aan de Menenpoort in Ieper. (BC/foto Henk Rogiers)