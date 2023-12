Leerlingen VBS Immaculata steunen Voedselbedeling Ieper tijdens kerstmarkt

Elk jaar werken de leerlingen van het zesde leerjaar van de vrije basisschool Immaculata een ondernemend project met een sociale doelstelling uit. Samen met juf Delfien Mostaert kiezen ze bewust een sociaal project uit om geld in te zamelen via een kleine kerstmarkt op school tijdens de oudercontacten. Ook mensen uit de buurt en sympathisanten zijn welkom op donderdag 21 december van 15 tot 19 uur.

“Het zesde leerjaar koos ervoor om geld in te zamelen voor de Voedselbedeling Ieper. Zo kunnen zij zelf zaken kopen die meest dringend zijn of vaak niet meer beschikbaar zijn”, vertelt directeur Peter Dehaerne. “De hele school heeft meegewerkt bij het maken van de producten voor de Kerstmarkt via het kunstkuur-project met de Academie van de Stad Ieper. Katrijn Geloen, leerkracht Beeld van de Academie was de inspirator van de producten, samen met de leerkrachten van de hele basisschool. De leerlingen maakten tijdens de projectweken ‘beeld’ mooie en verkoopbare kerstversieringen. Maar ook zullen er lekkernijen aangeboden worden tijdens de kerstmarkt.”