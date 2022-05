Leerlingen van OKAN-klassen uit Kortemark ontvouwen doeken met vredesboodschap op Ieperse Grote Markt

Leerlingen van OKAN-klassen uit Kortemark ontvouwden op de Grote Markt in Ieper doeken met een vredesboodschap. De jongeren waren op tweedaagse in de Westhoek en bezochten onder meer het In Flanders Fields Museum (IFFM). 32 van de 42 leerlingen zijn oorlogsvluchtelingen, afkomstig uit Somalië, Eritrea en uit Oekraïne. “Alles staat in het teken van vrede.”

Alexandra ‘Sascha’ Zhukovskaya (17) is afkomstig uit Odessa in Oekraïne. Ongeveer een maand geleden arriveerde ze samen met haar moeder en zusr in Lichtervelde, terwijl haar vader nog in Oekraïne is.

Goed opgevangen

“Het is heel fijn dat ik hier terechtkan”, zegt de jonge dame. “Mensen willen ons echt helpen, ook op school. Het doet mijn hart deugd dat we hier zo goed worden opgevangen.”

Alexandra twijfelt of ze zelfs nog terug wil naar haar vaderland. “Ik hoop dat de oorlog vlug voorbij is, want het is voor iedereen heel hard. Mijn vader zegt dat hij veilig is, maar in Odessa is de oorlog nog niet voorbij.”

Vredestoren Mesen

Het tienermeisje maakt deel uit van een groep leerlingen die Nederlands leren via OKAN. “OKAN betekent Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers”, zegt coördinator Jeffrey Dael.

“Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn de OKAN-klassen verdubbeld in aantal. Deze tweedaagse lag al vast en we hadden een bezoek aan het IFFM al gepland. Met de kinderen uit Oekraïne die erbij zijn gekomen, hebben we even getwijfeld om dat te doen, omdat voor hen de oorlog nog wel heel dichtbij is. We doen ook de Vredestoren van Mesen aan, alles staat in het teken van vrede.”