Leerlingen van IHK stappen voor DWW

Opgroeien zonder zorgen is een thema dat het Instituut der Heilige Kindsheid nauw aan het hart ligt. Dit thema is ook het thema van de Warmste Week, de actie van Studio Brussel.

“Het is dus evident dat wij met onze school een actie ondernemen ter ondersteuning van de Warmste Week”, laat Wobbe weten. Hij is een van de 40 leerlingen die straks met de Bende naar Oostende wandelt voor het goede doel. Het zijn de sportievelingen van de derde graad die op 17 en 18 november 40 kilometer zullen wandelen naar de kuststad. De 40 leerlingen die de 40 kilometer zullen wandelen laten zich sponsoren ten voordele van hun project. Wie hen en dit thema genegen is, kan een steuntje geven door storting op rekening BE66 4675 3674 5143. Het ingezamelde geld wordt integraal overgemaakt aan de Warmste Week, want de overnachting op deze tweedaagse tocht wordt hen gratis aangeboden door stoeterij Deloof. Wie eveneens het project zeer genegen is, is de schooldirectie. Directeur Jo Willemyns hoopt op veel financiële respons voor de stappende leerlingen. (JM/foto JM)