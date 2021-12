Leerlingen van Howest Kortrijk steunen Think Pink campagne ‘Hou je borsten warm’ met promotiefilmpje

Leerlingen uit de richting communicatiemanagement en events van Howest Kortrijk willen de verkoop van de foute kersttrui van Think Pink stimuleren door een video te maken, samen met lotgenoten. “Het enthousiasme en professionaliteit waarmee de leerlingen zich hierop hebben gestort is bewonderenswaardig.”

De Oostendse horecazaak Albrecht vormde zaterdag het decor voor de opnames van een video om Think Pink de nieuwe campagne van Think Pink kracht bij te zetten. Leerlingen van Howest Kortrijk kregen de opdracht om een event te organiseren voor Think Pink. “Door ons in te zetten voor de campagne willen we de verkoop van de kersttruien van Think Pink de hoogte injagen”, zegt docente Evelien Martens. “Het is ondertussen al het tweede event, want een eerste groep studenten organiseerde al de een ijsduik met zeven West-Vlaamse burgemeesters.”

De nieuwe campagne van think Pink ‘Hou je borsten warm’ herinnert ons er aan dat een op acht vrouwen getroffen wordt door borstkanker. Zaterdag werd de nadruk gelegd op de lotgenoten. Enkele van hen werden uitgenodigd om de Tik Tok campagne te lanceren en te figureren in een filmpje, die nadien door heel wat influencers gedeeld zal worden. Onder de lotgenoten: de West-Vlaamse Cindy Vuylsteke (45) en Moïra Ottevaere (38). “Het moment dat je die diagnose te horen krijgt is verschrikkelijk”, herinnert Cindy zich nog alsof het gisteren was. “Je denkt aan je man, je dochter, je familie rondom je. Je weet niet wat er je staat te gebeuren. Ook de revalidatie was erg moeilijk. Maar je familie doet je beseffen dat je erdoor moet. Je moet vechten voor iedereen rondom je die je graag ziet. En dat heb ik ook gedaan.”

Zowel Cindy als Moïra kregen een jaar geleden te horen dat ze borstkanker hadden. “Je voelt je angstig en denkt meteen dat het morgen gedaan zal zijn”, weet ook Moïra. “Je gaat door een emotionele rollercoaster. Opeens staat je agenda vol met afspraken, maar dan de mindere leuke. Van de ene dokter ga je naar de andere. Het moeilijkste moment? De haaruitval. Zowel Cindy als ik hadden voorheen allebei lang haar en opeens waren we die lange haren kwijt. Verschrikkelijk is dat voor een vrouw. Maar op dat moment is genezen zoveel belangrijker.”

“Het uitvallen van mijn lange haren was inderdaad verschrikkelijk, maar ik had het ook erg moeilijk met het vertellen aan mijn man en dochter”, pikt Cindy in. “Hoe breng je zoiets over, hé. Het is een jaar geweest om snel te vergeten.”

Eleni Debusschere (21) is een van de studenten van Howest die deelneemt aan de campagne. “We moesten een pitch verzinnen en dit kwam eruit”, zegt ze. “Het is een belangrijke organisatie en we zijn dan ook erg blij dat we zo ons steentje kunnen bijdragen tot waar Think Pink voor staat. Hoe het filmpje eruit zal zien? Het is de bedoeling dat de lotgenoten na een feestje huiswaarts gaan en zich in de zetel ploffen. Daarna trekken ze hun lekker warme kersttrui van Think Pink aan. Zo willen we de verkoop stimuleren.”

Voor Think Pink is de hulp van de studenten mooi meegenomen. “Het is vooral zeer leuk omdat het met jonge mensen is”, zegt Mike Deprez, campagnemanager van Think Pink. “Het kan iedereen overkomen, maar iedereen kent wel iemand – de buurvrouw, tante, mama, oma – die ooit te maken kreeg met borstkanker. Het enthousiasme en professionaliteit waarmee de leerlingen zich hierop hebben gestort is bewonderenswaardig. We kunnen niet genoeg mensen sensibiliseren om de strijd tegen borstkanker te steunen. Er zijn zoveel mensen die elk jaar slecht nieuws krijgen, waarop hun wereld even stilstaat. Zelfonderzoek maakt een wereld van verschil. Het is geen taboe. En dat is waar we voor staan.”

De kersttrui van Think Pink is vooral een foute kerstrui en is te verkrijgen op de webshop van Think Pink. Een trui kost 10, 12 of 15 euro.