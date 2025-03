Leerlingen van het Wijsternest steken zieke Mathis (4) een groot blauwgroen hart onder de riem voor Pyjamadag: “Elke dag hangen we zijn symbool in het bedje”

Op vrijdag 14 maart deed Het Wijsternest mee aan de Pyjamadag van Bednet. Maar in plaats van in pyjama, kwamen de leerlingen in de lievelingskleuren gekleed van hun dikke vriend Mathis. De kleuter vecht tegen een zeldzame hersentumor met uitzaaiingen.

Samen vormden de leerlingen een groot blauwgroen hart op het grasplein als steun. “We willen meevechten met Mathis!”, klonk het. Tot het einde van het schooljaar gaat een klas op vrijdag in pyjama naar school en wordt er gewerkt rond ziek zijn. “Vandaag steunen we de dappere Mathis extra en alle kinderen die door ziekte niet naar school kunnen”, stelt juf Inge Theerlynck. Ook schepen van Onderwijs Petra Devos (Samenéén) wil mee een verschil maken. “Al is het maar een momentje, ik draag graag mijn steentje bij voor Mathis, zijn familie, de leerlingen en leerkrachten”.