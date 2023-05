Leerlingen Torenhof openen nieuwe speelzone met nestschommel

In de Stedelijke Basisschool Torenhof werd onlangs een nieuwe speelzone geopend. De site kwam er op vraag van de leerlingen en na hard werk van de ouderraad en het schoolteam.

De grijze en eentonige speelplaatsen uit het verleden ruimen de laatste jaren plaats voor meer groen en avontuur op school. Dat is ook het geval in de Stedelijke Basisschool Torenhof, in de gelijknamige wijk in Waregem. Daar werd na lang dromen en enkele weken hard werken een nieuwe speelzone geopend.

“Het was onze leerlingenraad die het idee van een nestschommel aanbracht”, vertelt titularis Vicky Schepens. De ouderraad stapte mee in het project en investeerde in de plannen door onder meer een eetfestijn te organiseren. De leerkrachten ontwikkelden samen een rustige zone op de site.”

Vrij podium

Naast een swingende nestschommel en veel zitruimte bevindt er zich ook een podium waarop de kinderen hun talenten kunnen laten zien. Bovendien werden er zandbakken geïnstalleerd, gemaakt uit gerecycleerde bloembakken.

“Deze opening is het orgelpunt van een hele mooie samenwerking tussen de ouderraad, de leerlingenraad, alle leerkrachten en Stad Waregem. We zijn erg fier op het resultaat en zijn ervan overtuigd dat deze rustige zone een groot succes wordt”, besluit Schepens. (LV)