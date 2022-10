Leerlingen StAPwest in op de planken met musical in cc CasinoKoksijde

De jonge leerlingen van StAPwest in Veurne brengen volgend weekend in cc CasinoKoksijde ‘Zonnewacht en Maneraad’, een musical over jezelf kunnen zijn en (niet) aanvaard worden. “Het was hard werken, maar ook heel leuk!”

“Het was onze bedoeling om de drie disciplines van de academie te verenigen met leerlingen uit alle afdelingen”, zeggen leerkrachten Cindy Schrijvers en Inge Stock. “We hebben de audities gehouden in de vorm van workshops, zodat iedereen er iets uit heeft geleerd, ook wie niet werd geselecteerd. Want om mee te doen in een musical moet je zowel kunnen zingen als acteren en dansen tegelijk. Deze musical is gerealiseerd door Poolster Producties. We hebben die uitgetest in de lessen en merkten dat de kinderen de liedjes bleven zingen als ze naar huis gingen.”

Luna Degeselle (12), Tess Vandecasteele (12) en Julie Swennen (12) vertellen enthousiast over de musical. “Het gaat over twee rivaliserende werelden, Maneraad en Zonnewacht, die een verkeerd beeld van elkaar hebben”, leggen de meisjes uit. “Eigenlijk denken ze van elkaar dat de anderen de slechten zijn, maar uiteindelijk zien ze in dat ze toch wel veel gelijkenissen hebben en verzoenen ze zich met elkaar. Het gaat over mensen die niet aanvaard worden, over jezelf kunnen zijn, en dat is dus een actueel en herkenbaar thema.”

Net als politici

Luna speelt de ‘Verlichter’: “Ik ben een van de drie wijzen, die denkt heel slim te zijn, maar dat is dan toch niet altijd zo… Het is best wel grappig, want eigenlijk zijn we een beetje de politici van deze wereld… We hebben hier heel veel voor geoefend, en in het begin was het echt moeilijk, maar het is ook erg leuk. Het is ook fijn dat we een hechte band met elkaar hebben gekregen.”

Ook Tess vindt haar rol als ‘Zonnewachter’ best moeilijk: “Ik zeg niks, maar moet alles tot uiting laten komen in mijn mimiek. Praten zonder woorden valt niet mee! Maar de voorstelling is doorspekt met dans, zang en aanstekelijke liedjes in diverse stijlen, en dat is geweldig! Ik vond het wel lastig om het te combineren met mijn andere hobby’s: zwemmen, paardrijden, tekenacademie, piano, de Chiro… Maar de band tussen iedereen is uniek!”

Dat vindt ook Julie, die op de planken staat als ‘Wolk’. “Wolken zijn de echte slimmeriken, want ze beschouwen alles als filosofen, van bovenaf. Zonnewachters willen echter geen wolken en haten hen zelfs een beetje… Maar meer verklap ik niet! Het was heel hard werken, maar we hadden ook een bootcamp die geweldig was, met een pool party en waarop we elkaar ook anders hebben leren kennen!”

Leerkrachten Cindy en Inge hebben veel lof voor de technici van CasinoKoksijde, die voor fantastische en creatieve belichting hebben gezorgd. (MVO)

Voorstellingen: 21/10 om 20 uur, 22/10 en 23/10 om 14 uur en 19 uur. Tickets 10 euro (5 euro onder 12 jaar). www.casinokoksijde.be