Leerlingen STAP fleuren auteurslezing van Marcel Vanslembrouck op: “Tijd van toen tot leven brengen”

Marcel Vanslembrouck is geen onbekende in Kortemark. Hoewel hij uitweek naar Torhout, blijft hij zijn geboortedorp toch trouw. Op maandag 24 maart houdt hij er een lezing over zijn nieuwste boek, terwijl enkele leerlingen van STAP Kortemark al voorlezend zijn neergeschreven herinneringen tot leven zullen brengen.

“Ik ben geboren en getogen in Kortemark, op een steenworp van de Koutermolen”, vertelt Marcel (77), die met zijn vrouw nu in Torhout woont. Marcel was jarenlang docent aan de middelbare school, terwijl zijn passie voor schrijven zich uitte in een jarenlang lidmaatschap van de Vereniging West-Vlaamse Schrijvers. Daarnaast geeft hij al meer dan 20 jaar boeken uit, voornamelijk poëzie. “Als gepassioneerd schrijver heb ik al een aantal dichtbundels op mijn naam staan, maar ook boeken over de Kortemarkse geschiedenis. Voor mijn laatste autobiografische boek Een jongen van de Krekebeek dook ik terug in mijn jeugdjaren. Ik schreef de belangrijkste belevenissen en memoires op in dit boek en zo probeer ik de tijd van toen weer tot leven te brengen en mijn jeugdjaren én die van mijn generatiegenoten van de vergetelheid te redden.”

Jules Vernack

“De gebruikte taal zigzagt tussen dichterlijk en verhalend, terwijl het boek bestaat uit op zichzelf staande blokjes tekst, gaande van herinneringen en geschiedkundige feiten tot weetjes en gebeurtenissen, die samen één kleurrijke mozaïek vormen. Alle 198 blokjes tekst worden voorafgegaan door een zelfgemaakt tekeningetje in Azteekse stijl. De titel heb ik gehaald uit het staplied Wij zijn de jongens van de Krekebeek en wij minnen onze streek, een Kortemarkse klassieker, in 1948 gecomponeerd door meester Jules Vernack van de Gemeentelijke Jongensschool.

“Marcel stapte naar ons toe toen zijn boek in de eindfase zat”, vertelt bibliothecaris Elke Vandewalle. “Hij vroeg ons of we hier in de bibliotheek iets konden doen rond zijn nieuwe werk. We zijn meteen op de kar gesprongen en hebben een lezing georganiseerd. Deze vindt plaats op maandag 24 maart om 20 uur in onze leeszaal.”

Schoolgaande jeugd

“We hebben in het verleden al een paar keer samengezeten met voormalig bevoegd schepen Rik Waeyaert om zo de grote lijnen uit te stippelen. De vraag was of er eventueel mensen bereid waren om bepaalde passages uit zijn boek voor te lezen, als aanvulling op het verhaal dat Marcel die avond zal brengen. Aangezien het boek gebeurtenissen betreft uit zijn jeugd, dachten we er onmiddellijk aan om de schoolgaande jeugd hiervoor in te schakelen. Een eerste idee was het aanspreken van leerlingen uit de lagere school, maar dat bleek op een maandagavond na 20 uur wat minder haalbaar te zijn. Toen viel ons oog op de leerlingen van STAP Kortemark. Zij werden onmiddellijk bereid gevonden om hieraan mee te werken en zagen een samenwerking met Marcel onmiddellijk zitten”, besluit Elke Vandewalle.

De juiste leeftijd

“Door onze leerkracht Veerle Holsteyns, bij wie we Toneel en Performance volgen, rolden we in dit verhaal, vertellen Tuur Lietaert (16) uit de Ieperstraat en Saar Vuylsteke (16) uit de Torhoutstraat. Ze volgen aan STAP Kortemark hun voorlaatste jaar. Beiden studeren ook Latijn in het vijfde middelbaar.

“We mochten in het verleden wel al eens een paar speciallekes verzorgen, zoals een presentatie of een optreden tijdens de lichtjeswandeling. Dit vormt voor ons alvast opnieuw een boeiende uitdaging. Marcel zal tijdens zijn lezing het publiek meenemen in de grote thema’s van zijn boek. Daarna zullen wij proberen om al voorlezend zijn neergeschreven herinneringen weer tot leven te brengen. Voor ons is dit ook wel leuk, omdat we net de leeftijd hebben die Marcel had in heel wat passages in het boek”, aldus Saar en Tuur.