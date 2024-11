Leerlingen SJI Tielt zamelen speelgoed en droge voeding in voor kansarme kinderen

In SJI Tielt campus Beer werd dinsdagnamiddag speelgoed ingezameld door de leerlingen van het tweede jaar Maatschappij en Welzijn. Daarmee willen ze kinderen in armoede een feestelijke Sinterklaas en Kerstmis bieden.

In functie van het vak Maatschappij en Welzijn moeten de leerlingen van het tweede jaar Maatschappij en Welzijn van SJI Tielt campus Beer dit jaar deelnemen aan een sociaal engagement. Daarom organiseren ze samen twee inzamelacties, waarmee ze enerzijds activiteitencentrum De Rinkel en anderzijds voedselbank De Doorgang in Tielt ondersteunen.

Lokale initiatieven

“Sommige kinderen hebben niet de mogelijkheid om speelgoed te krijgen voor Sinterklaas of Kerstmis. Daarom wilden we graag speelgoed inzamelen, zodat ook zij een cadeautje kunnen ontvangen tijdens die feestdagen”, zegt Lucy Deschepper. “Bovendien zamelen we ook droge voeding in, om mensen in armoede te helpen. We hebben gekozen voor twee lokale initiatieven, want ook in onze eigen stad zijn er heel wat mensen die leven in armoede.”

Ook de organisatie zelf werd volledig door de leerlingen gedragen. “We hebben zelf de posters gemaakt, zijn zelf in alle klassen rond gegaan om ons initiatief uit de doeken te doen, en hebben zelf contact gelegd met De Rinkel en De Doorgang om afspraken te maken”, legt Lucy uit. “We zorgen er ook voor dat alle inzamelingen gecontroleerd en gesorteerd worden, zodat de vrijwilligers van De Rinkel en De Doorgang daar zelf niet te veel werk aan hebben.”

Geen afdankertjes

Dinsdag na school konden ouders speelgoed komen afgeven, waarna ze beloond werden met koekjes en een cadeautje. “Het is fantastisch wat deze leerlingen doen”, zegt een mama die een volle mand met speelgoed komt inleveren. “Het is fijn dat ons speelgoed dat niet meer gebruikt wordt, op deze manier een ander gelukkig kan maken.”

“Ook later deze week is het nog mogelijk om speelgoed in te leveren”, zeggen begeleidende leerkrachten Kaate Castelein en Sofie Haelewijn. “De voorwaarde is wel dat het speelgoed nog in goede staat is, dat het geen afdankertjes zijn. Ook droge voeding kan nog deze en volgende week afgegeven worden.” (CS)