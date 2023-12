Leerlingen Sint-Benedictus brengen het kerstspel tot leven

De leerlingen van basisschool Sint-Benedictus in Poperinge hebben een druk weekend voor de boeg. Dit jaar verzorgt de school opnieuw het kerstspel. Ze brengen hun kerstspel in het rusthuis, voor hun eigen school en op kerstavond voor de Poperingenaars. “We zijn ook de levende kerststal op de opening van de kerststallenexpo”, zegt verantwoordelijke Veerle Christiaen.

“Hoe de traditie begon dat Sint-Benedictus het kerstspel verzorgt, is niet meteen duidelijk. Als één van de oudste leerlingen deed ik ooit zelf mee als één van de drie wijzen. Oorspronkelijk was dit enkel voor de kerstviering van onze school, sinds enkele jaren brengen we het ook op kerstavond voor de parochie en op het kerstfeest in het rusthuis”, zegt verantwoordelijke Veerle Christiaen, leerkracht en pastoraal verantwoordelijke van basisschool Sint-Benedictus, en tevens dirigente van de muzikale jongerengroep Klimdraad, die de liederen brengen tijdens het kerstverhaal. Samen met Rita Mareco, vormselcatechiste en ervaren actrice, zet ze haar schouders onder de voorbereiding van het kerstspel.

“Voor het kerstspel gebruiken we nog steeds de oorspronkelijke kledij. Drie jaar geleden werd deze volledig nagezien en geretoucheerd/genaaid waar nodig. De attributen zijn wel vernieuwd of aangevuld. De wijzen kregen kronen en hun cadeaus, de engeltjes vleugels, …”

Broers en zussen

“Het is een traditie in onze school om het kerstspel aan te leren en op te voeren, ook voor het brede publiek. Toen niemand van mijn collega’s het nog zag zitten om met de eigen klas dit engagement op zich te nemen, wou ik dit meteen doen. Velen binnen ons team zijn van mening dat dit niet verloren mag gaan, maar de tijd die het vraagt schrikt hen af”, legt Veerle uit.

“De rollenverdeling kozen we volgens hun persoonlijkheid en acteertalent, maar hielden ook rekening met wat ze zelf aangaven”

Meestal brengt een klas van de bovenbouw – 4de, 5de of 6de leerjaar, het kerstspel. “Sinds enkele jaren doen we dit met het zesde leerjaar, omdat dit ook een engagement van de vormelingen is. Ik deed een eerste oproep in het zesde leerjaar en had enkele kinderen te kort om alle rollen in te vullen. We nodigden hun broers en zussen uit, aangezien deze op kerstavond ook aanwezig zijn met hun familie. Er doen nu 26 jongens en meisjes mee uit het eerste, derde, vierde en zesde leerjaar. Ze zijn heel enthousiast aangezien ze zich vrijwillig hebben aangeboden om mee te doen.”

Acteertalent

“We werken met kinderen uit verschillende leerjaren en ik geef ook geen les aan hen, daarom moesten alle voorbereidingen over de middag gebeuren. Sinds de herfstvakantie repeteerden we één of twee keer per week. Met de hulp van ervaren toneelspeelster Rita Mareco werd alles stap voor stap aangeleerd: eerst tekstlezing, spelen met tekst, later zonder, op locatie en tot slot met attributen en kledij. De rollenverdeling kozen we volgens hun persoonlijkheid en acteertalent, maar hielden ook rekening met wat ze zelf aangaven bijvoorbeeld veel of weinig tekst”, legt Veerle uit.

Levende kerststal

Op dinsdag 19 december werd het kerstspel opgevoerd in het rusthuis en op donderdag 21 december tijdens de kerstevocatie van hun eigen school. “Op vrijdag 22 december zijn we aanwezig als levende kerststal tijdens de opening van de kersstallententoonstelling in de Sint-Bertinuskerk. Op Kerstavond, zondag 24 december, brengen we het kerstspel, muzikaal begeleid door Klimdraad, voor het grote publiek tijdens de kerstviering om 16 uur in de Sint-Bertinuskerk. Andere kerstvieringen zijn: Middernachtsmis op 24 december in de Sint-Janskerk en op kerstdag, 25 december om 10.30 uur in Sint-Bertinuskerk brengt de muzikale jongerengroep Klimdraad kerstliederen.”