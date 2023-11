Leerlingen op bosklassen naar De Blankaart

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van vbs Wijland uit Nieuwkapelle en het eerste leerjaar van vbs de ladder in Reninge trokken op bosklassen naar De Blankaart in Woumen.

Ze maakten kennis met verschillende dieren. Zo gingen ze op zoek naar sporen van onder meer de egel, eekhoorn, hert, vos en bosmuis en werden ze ondergedompeld in de wondere wereld van de bijen. De kinderen speelden ook allerlei spelletjes in de natuur. Ook een wandeling op blote voeten door gras, zand, modder en over kasseien, boomstronken, takjes en steentjes stond op het programma. Bij de ene prikte dat al wat meer dan bij de andere. De leerlingen gingen tevens op zoek naar wilde en tamme kastanjes en blaadjes en takken van verschillende bomen. Een bezoek aan de vogelkijkhut sloot de bosklassen af. (KVCL/gf)